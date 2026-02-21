Carlo accetterebbe la rimozione di Andrea dalla successione

AGI - Re Carlo III non si opporrebbe alla rimozione di Andrea dalla linea di successione. Il fratello è stato arrestato questa settimana per il suo coinvolgimento nello scandalo Epstein. È quanto riferiscono fonti di Buckingham Palace al Guardian.
Andrea Mountbatten-Windsor è stato privato di tutti i suoi titoli e ruoli ufficiali a causa dei suoi legami con il finanziere pedofilo, ma rimane ottavo nella linea di successione dopo il principe William e i suoi tre figli e il principe Harry e i suoi due figli. L'ex principe resta inoltre consigliere di Stato, ovvero uno dei reali che possono fare le veci del re se è malato o all'estero, sebbene sia molto difficile che ciò venga chiesto a un membro della famiglia privato dei titoli.
Il processo per la rimozione dalla successione
Rimuovere Andrea dalla linea di successione richiederebbe una nuova legge votata dal Parlamento, l'assenso del re e il consenso di tutti i 14 Paesi del Commonwealth, tra cui Australia e Canada, di cui Carlo III risulta capo di Stato.
L'intervento legislativo e le indagini
Alcuni esponenti del governo di Londra, tra cui il ministro della Difesa Luke Pollard, hanno spiegato ai media, senza entrare nei dettagli, che sono già in corso contatti con Buckingham Palace su un eventuale intervento legislativo per scongiurare ogni possibilità che Andrea ascenda al trono ma che non verrà assunta alcuna iniziativa prima della fine delle indagini.
Perquisizione della Royal Lodge
La polizia, nel frattempo, ha fatto sapere che continuerà anche nel fine settimana la perquisizione della Royal Lodge, la vecchia residenza di Andrea.