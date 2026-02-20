Nasce la 'Commissione per il controllo umano' per regolamentare l'AI

AGI - In risposta alla paura dell'intelligenza artificiale, l'Onu ha creato un'apposita Commissione per il controllo umano. "La scienza informa, ma gli esseri umani decidono. Il nostro obiettivo è rendere il controllo umano una realtà tecnica, non uno slogan", ha dichiarato Guterres al World AI Summit, che si è concluso oggi a Nuova Delhi. Guterres, che ha chiesto "meno clamore e meno paura" intorno all'IA, ha quindi annunciato la formazione di una commissione di 40 scienziati internazionali "per ampliare la nostra conoscenza dell'IA e valutarne gli effetti concreti sulle economie e sulle società, in modo che tutti i paesi, indipendentemente dalle loro capacità in materia di IA, abbiano la stessa chiarezza".
"Se vogliamo che l'IA sia al servizio dell'umanità, la nostra politica non può basarsi su congetture, clamore o disinformazione. Abbiamo bisogno di fatti a cui credere e che possiamo condividere", ha insistito Guterres. "Quando capiremo cosa i sistemi possono e non possono fare, potremo adottare misure di sicurezza più intelligenti e adeguate al rischio", ha proseguito il segretario generale delle Nazioni Unite.
"Ci stiamo dirigendo verso l'ignoto"
"Ci stiamo dirigendo verso l'ignoto. L'innovazione nell'intelligenza artificiale sta avanzando alla velocità della luce e supera la nostra capacità collettiva di comprenderla, per non parlare di governarla", ha sottolineato Guterres. "Il messaggio è semplice: meno clamore, meno paura, più fatti e prove", ha concluso.
Quarto nel suo genere, il vertice di Nuova Delhi ha riunito leader politici e l'èlite tecnologica per esaminare l'impatto dell'intelligenza artificiale. Dal vertice ormai concluso si attende in giornata una dichiarazione finale congiunta.