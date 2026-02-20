Nasce la 'Commissione per il controllo umano' per regolamentare l'AI
Nasce la "Commissione per il controllo umano" per regolamentare l'AI
Home>Estero

Nasce la "Commissione per il controllo umano" per regolamentare l'AI

Istituita dall'Onu in occasione del Guterres al World AI Summit, che si è concluso oggi a Nuova Delhi
Il Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres
ZUMAPRESS.com / AGF - Il Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres
di lettura

AGI - In risposta alla paura dell'intelligenza artificiale, l'Onu ha creato un'apposita Commissione per il controllo umano. "La scienza informa, ma gli esseri umani decidono. Il nostro obiettivo è rendere il controllo umano una realtà tecnica, non uno slogan", ha dichiarato Guterres al World AI Summit, che si è concluso oggi a Nuova Delhi. Guterres, che ha chiesto "meno clamore e meno paura" intorno all'IA, ha quindi annunciato la formazione di una commissione di 40 scienziati internazionali "per ampliare la nostra conoscenza dell'IA e valutarne gli effetti concreti sulle economie e sulle società, in modo che tutti i paesi, indipendentemente dalle loro capacità in materia di IA, abbiano la stessa chiarezza".

ADV

"Se vogliamo che l'IA sia al servizio dell'umanità, la nostra politica non può basarsi su congetture, clamore o disinformazione. Abbiamo bisogno di fatti a cui credere e che possiamo condividere", ha insistito Guterres. "Quando capiremo cosa i sistemi possono e non possono fare, potremo adottare misure di sicurezza più intelligenti e adeguate al rischio", ha proseguito il segretario generale delle Nazioni Unite.

ADV

"Ci stiamo dirigendo verso l'ignoto"

"Ci stiamo dirigendo verso l'ignoto. L'innovazione nell'intelligenza artificiale sta avanzando alla velocità della luce e supera la nostra capacità collettiva di comprenderla, per non parlare di governarla", ha sottolineato Guterres. "Il messaggio è semplice: meno clamore, meno paura, più fatti e prove", ha concluso.

Quarto nel suo genere, il vertice di Nuova Delhi ha riunito leader politici e l'èlite tecnologica per esaminare l'impatto dell'intelligenza artificiale. Dal vertice ormai concluso si attende in giornata una dichiarazione finale congiunta.

ADV