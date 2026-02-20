Non sarà vietato il corteo in onore di Quentin Deranque a Lione

AGI - Il ministro dell'Interno Laurent Nunez ha dichiarato di "non chiedere il divieto" della marcia prevista per sabato a Lione in onore di Quentin Deranque, lo studente nazionalista picchiato a morte la scorsa settimana. Intervenuto alla radio Rtl, il ministro ha aggiunto che la marcia, che secondo le sue stime avrebbe attirato "da 2mila a 3mila persone" appartenenti all'"estrema destra", sarebbe stata supervisionata da una "presenza di polizia molto significativa" per garantire la sicurezza. Ieri il sindaco di Lione, Gregory Doucet, del Partito Verde (ambientalista), ha chiesto invece il divieto della marcia, citando "rischi comprovati di disordini pubblici". Nunez ha sostenuto che, in qualità di "ministro responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico", aveva il dovere di "proteggere la libertà di espressione".
"Posso vietare una manifestazione solo quando c'è un rischio significativo di disordini pubblici e non sono in grado di contenerli. Pertanto, non chiedo il divieto di questa manifestazione, che si svolgerà sotto sorveglianza", ha affermato il ministro dell'Interno. "Il mio ruolo è trovare un equilibrio tra il mantenimento dell'ordine pubblico e la libertà di espressione. Per il momento, la libertà è più importante dell'ansia", ha aggiunto. Alla domanda se Quentin Deranque fosse stato vittima di un'imboscata, il ministro ha risposto che, "personalmente", non ne era convinto. "Si è trattato", secondo lui, "di una rissa tra due gruppi che si è conclusa con un omicidio volontario, un linciaggio, il che è assolutamente abominevole".
L'inchiesta sui responsabili dell'aggressione di Quentin
Per la morte del giovane attivista nazionalista Quentin Deranque, sei uomini sono stati accusati di omicidio volontario mentre uno è stato incriminato per complicità. Lo riferiscono le autorità giudiziarie competenti a Lione, città dove il 23enne Deranque è stato picchiato a morte la scorsa settimana.
Tra i sei sospettati accusati di omicidio colposo volontario e posti in custodia cautelare c'è uno stretto collaboratore del deputato di LFI (La France Insoumise) Raphaël Arnault, il venticinquenne Adrian Besseyre, che ha lavorato nella squadra del parlamentare fino a pochi giorni prima dell'attacco. Lo ha riferito il suo avvocato Benoît Courtin.
L'altro assistente parlamentare di Arnault, Jacques-Élie Favrot, 25 anni anche lui, è stato invece accusato di complicità nell'aggressione a Quentin. L'accusa nei suoi confronti conferma che "non ha inferto alcun colpo diretto che possa aver causato la morte", ha dichiarato il suo avvocato, Bertrand Sayn. Il giovane ha ribadito al giudice istruttore "che non si è trattato assolutamente di un'imboscata, ma piuttosto di uno scontro con un gruppo di attivisti di estrema destra", ha proseguito l'avvocato.
L'affiliazione degli accusati alla Jeune Garde
Di età compresa tra i 20 e i 26 anni, i sette accusati di omicidio volontario, secondo una fonte vicina alle indagini, "sono noti per essere membri o vicini alla Jeune Garde", un movimento di estrema sinistra fondato a Lione nel 2018 dallo stesso Arnault e sciolto a giugno 2025.
Arresti, confessioni e custodia cautelare
Arrestati tra martedì sera e mercoledì, "due si sono rifiutati di parlare" durante il fermo di polizia, mentre gli altri "hanno ammesso la loro presenza" sulla scena dell'attacco, e "alcuni hanno ammesso di aver colpito Quentin Deranque o altre vittime", ha spiegato ieri il procuratore di Lione Thierry Dran in una conferenza stampa. Tutti "negano qualsiasi intenzione di uccidere", ha aggiunto il magistrato che aveva richiesto la loro custodia cautelare, in particolare a causa del rischio di disordini pubblici. Sei sono stati effettivamente incarcerati e uno è stato posto sotto sorveglianza giudiziaria.
L'identificazione dei sospettati
I sette sospettati sono stati identificati dopo aver interrogato diversi testimoni e aver esaminato video e prove materiali, ha dichiarato il pubblico ministero. "Un lavoro difficile e, a oggi, diverse persone devono ancora essere identificate", ha aggiunto il pubblico ministero.