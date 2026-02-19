Gli Stati Uniti pronti ad un attacco in Iran

AGI - Le forze Usa sono pronte ad attaccare l'Iran già da sabato, anche se è probabile che i tempi si estendano oltre questo fine settimana. Lo hanno comunicato i massimi funzionari dell'esercito americano a Donald Trump, secondo quanto riportano CNN e CBS News citando fonti vicine alle discussioni.
Trump non ha ancora deciso su possibile attacco all'Iran
Secondo le fonti tuttavia, Trump non ha ancora preso una decisione definitiva sull'opportunità di attaccare l'Iran. Le conversazioni sono state descritte come fluide e in corso, mentre la Casa Bianca valuta i rischi di un'escalation e le conseguenze politiche e militari della eventuale azione.
La mossa del Pentagono
Secondo quanto affermato da diversi funzionari, nei prossimi tre giorni il Pentagono sposterà temporaneamente parte del personale fuori dalla regione del Medio Oriente, principalmente in Europa o di nuovo negli Stati Uniti, in vista di possibili azioni o contrattacchi da parte dell'Iran qualora gli Stati Uniti dovessero procedere con la loro operazione.
Secondo una delle fonti, è prassi standard del Pentagono spostare risorse e personale prima di una potenziale attività militare statunitense e ciò non segnala necessariamente che un attacco all'Iran sia imminente. Contattato dalla CBS News un portavoce del Pentagono ha dichiarato di non avere informazioni da fornire.
Navi e aerei Usa in Medio Oriente
Anche secondo le fonti citate dalla CNN l'esercito statunitense è pronto ad attaccare l'Iran già questo fine settimana, anche se il presidente Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva se autorizzare o meno tali azioni.
L'emittente aggiunge che la Casa Bianca è stata informata che l'esercito potrebbe essere pronto per un attacco entro il fine settimana, dopo il significativo accumulo di risorse aeree e navali in Medio Oriente negli ultimi giorni.
Trump ha discusso privatamente sia a favore che contro un'azione militare e ha interrogato consiglieri e alleati su quale sia la migliore linea d'azione. Non è chiaro se prenderà una decisione entro il fine settimana. "Sta pensando molto a questa cosa", ha detto una fonte.
Le dichiarazioni della portavoce della Casa Bianca
La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato ieri durante il briefing con la stampa che l'Iran dovrebbe fornire maggiori dettagli sulla sua posizione negoziale "nelle prossime due settimane", ma non ha voluto specificare se Trump rinvierà l'azione militare entro tale lasso di tempo. "Non ho intenzione di stabilire scadenze per conto del presidente degli Stati Uniti", ha affermato Leavitt, aggiungendo che sebbene "la diplomazia sia sempre la sua prima opzione", l'azione militare resta sul tavolo.
"Ci sono molte ragioni e argomentazioni che si potrebbero addurre a favore di un attacco contro l'Iran", ha affermato, aggiungendo che Trump si sta affidando "prima di tutto" alla consulenza del suo team per la sicurezza nazionale.
La flotta navale statunitense
Washington ha attualmente 13 navi da guerra in Medio Oriente: una portaerei, la USS Abraham Lincoln, nove cacciatorpediniere e tre navi da combattimento litoranee, con altre in arrivo. La USS Gerald R. Ford, la più grande portaerei del mondo, si trova attualmente nell'Oceano Atlantico, in rotta dai Caraibi verso il Medio Oriente, dopo aver ricevuto l'ordine di approdo da Trump all'inizio di questo mese.
È accompagnata da tre cacciatorpediniere. È raro che ci siano due portaerei statunitensi, che trasportano decine di aerei da guerra e hanno un equipaggio di migliaia di marinai, in Medio Oriente.
Gli Stati Uniti hanno anche inviato nell'area una grande flotta di aerei, secondo i resoconti di intelligence open source su X e il sito web di tracciamento dei voli Flightradar24.
La flotta di aerei
Tra questi, i caccia stealth F-22 Raptor, gli aerei da guerra F-15 e F-16 e gli aerei da rifornimento in volo KC-135, necessari per il loro funzionamento. Ieri Flightradar24 ha mostrato diversi KC-135 in volo vicino o in Medio Oriente, così come aerei da controllo e allerta E3 Sentry e aerei cargo operativi nella regione.