Gli attacchi di squali all'uomo sono aumentati del 50%

AGI - Gli attacchi non provocati di squali all'uomo sono aumentati di circa il 50%. Lo rivela un rapporto pubblicato dal Guardian, secondo cui il passaggio è stato dai 47 casi del 2024 ai 65 del 2025 e a una singola contea della Florida spetta l'infausto titolo di capitale mondiale delle aggressioni.
L'International Shark Attack File, compilato dal Florida Program for Shark Research dell'Università della Florida, ha registrato 65 attacchi non provocati in tutto il mondo, in aumento rispetto ai 47 del 2024 e rispetto alla media quinquennale di 61. Le morti causate da morsi di squalo nel 2025 sono state 12, quasi il doppio rispetto alle sette dell'anno precedente, il che potrebbe essere dovuto al crescente numero di grandi squali bianchi nelle spiagge frequentate dai surfisti, soprattutto in Australia. "I morsi di squalo sono la conseguenza della biologia degli animali, delle condizioni climatiche e del numero di persone in acqua al momento dell'incidente", ha detto Gavin Naylor, direttore del programma dell'organizzazione. Nonostante i dati annuali cambino drasticamente, il rapporto rileva che le medie a 10, 20 e 30 anni per i morsi non provocati differiscono solo di quattro, e il numero medio di decessi è rimasto invariato a sei. "Questi modelli globali cambiano solo leggermente da un anno all'altro. Ma gli incidenti regionali oscillano molto", ha spiegato Naylor.
La situazione in Australia e la sicurezza sulle spiagge
Cinque dei decessi dell'anno si sono verificati in Australia e 21 sono stati i morsi non provocati (ovvero quando uno squalo morde una persona nel suo habitat naturale senza alcuna precedente interazione). L'anno precedente c'erano stati solo nove morsi classificati come non provocati e zero decessi. "Se questi morsi si fossero verificati in qualsiasi altro luogo che non fosse l'Australia, avrebbero probabilmente causato un numero ancora maggiore di vittime. La sicurezza sulle spiagge è ineguagliabile. Nel giro di pochi minuti da un morso, hanno elicotteri in volo pronti a intervenire", ha affermato Naylor. Gli Stati Uniti restano in cima alla classifica, con 25 morsi non provocati, tre in meno rispetto all'anno precedente, e con il numero di vittime invariato: una, la triatleta Erica Fox, il cui corpo è stato ritrovato a dicembre vicino a Santa Cruz, in California, quasi una settimana dopo la sua scomparsa durante un allenamento di gruppo.
La Florida e le altre regioni a rischio
La Florida ha nuovamente registrato il maggior numero di attacchi non provocati negli Stati Uniti, con 11, più del doppio rispetto a qualsiasi altro stato. Di questi, sei si sono verificati nella contea di Volusia, sulla costa atlantica della Florida, da tempo riconosciuta come il sito più pericoloso al mondo per i morsi di squalo. Tuttavia, sia nello stato che nella contea, i numeri sono leggermente diminuiti rispetto agli anni precedenti. Negli Stati Uniti, California e Hawaii hanno registrato quattro morsi non fatali non provocati ciascuno, la Carolina del Sud due, e New York, Carolina del Nord e Texas uno ciascuno. Il rapporto segnala diverse novità. In Sudafrica un pescatore è stato il primo a essere vittima di un attacco mortale da parte di uno squalo bruno, una grande specie costiera spesso confusa con altri tipi di squalo. Un attacco mortale da parte di uno squalo bruno in Israele ad aprile non è stato incluso nel rapporto perché considerato provocato.
Le specie più pericolose e le probabilità di attacco
Il rapporto afferma che le "tre grandi" specie, squali bianchi, squali tigre e squali toro, ciascuna con denti seghettati, mascelle potenti e grandi dimensioni, sono state responsabili della maggior parte dei morsi gravi. Allo stesso tempo la popolazione globale di squali rimane ben al di sotto dei livelli storici, in gran parte a causa della pesca eccessiva. Anche le probabilità di essere morsi da uno squalo sono statisticamente molto basse. Secondo il CDC, negli Stati Uniti è molto più probabile annegare (più di 4.000 morti ogni anno) o essere colpiti da un fulmine (circa 24mila morti ogni anno con almeno 240mila feriti).