Andrea, il primo membro reale arrestato negli ultimi tre secoli

AGI - Il caso dell'ex principe Andrea, in custodia della polizia sulla scia dello scandalo degli Epstein File, segna la prima volta nella storia recente della Royal Family che uno dei suoi membri viene formalmente arrestato.
Bisogna risalire al 2002 per trovare l'ultima volta che un membro della Famiglia Reale ha avuto un serio problema con la legge.
Il precedente del 2002 con la principessa Anna
Più di 20 anni fa, Dotty, il bull terrier inglese della principessa Anna, attaccò due ragazzi nel Windsor Great Park. La principessa fu processata ai sensi del Dangerous Dogs Act, si dichiarò colpevole presso la Corte di Slough e fu multata di 500 sterline. Le fu anche imposto di pagare un risarcimento e di sottoporre il cane ad addestramento. La vicenda la rese il primo membro dell'attuale Famiglia Reale a essere condannato per un reato in oltre tre secoli.
Il commento degli osservatori
"Penso che questo dia una vaga indicazione di quanto questo momento sia monumentale nella storia della moderna Royal Family", ha fatto notare il royal correspondent di Sky News Rhiannon Mills.
I precedenti storici tra XVI e XVII secolo
Secoli fa, però, l'idea di un membro della famiglia reale arrestato sarebbe suonata più familiare. Nel XVI secolo, ad esempio, Anna Bolena, seconda moglie di Enrico VIII, fu arrestata, imprigionata nella Torre di Londra, processata per tradimento e giustiziata nel 1536.
Nel XVII secolo, le forze del Parlamento arrestarono re Carlo I durante la guerra civile; fu processato e giustiziato nel 1649, straordinario esempio di monarca regnante portato davanti a un tribunale.
Allo stesso modo, Maria Stuarda trascorse anni in prigione prima di essere decapitata nel 1587 nel castello di Fotheringhay con l'accusa di aver cospirato contro la regina Elisabetta.
La prassi costituzionale moderna e le possibili conseguenze
Questi episodi, però, si verificarono in epoche in cui i monarchi esercitavano un potere politico personale e le norme giuridiche erano molto diverse. La moderna prassi costituzionale britannica considera il sovrano regnante immune da procedimenti giudiziari, ma gli altri membri della famiglia reale sono soggetti alla legge ordinaria del Paese.
Per questo, fanno notare alcuni esperti sui media britannici, l'arresto di Andrea oggi è davvero notevole nel contesto moderno e potrebbe potenzialmente avere un profondo impatto sul re e sull'intera monarchia britannica.