Scandalo Epstein, le procure di Parigi e Londra cercano testimoni

AGI - Le procure di Parigi e di Londra hanno invitato oggi possibili vittime di Jeffrey Epstein o testimoni dei suoi crimini a farsi avanti. Sia in Francia sia in Gran Bretagna lo scandalo dei legami del finanziere pedofilo con illustri personaggi ha portato non solo a dimissioni, come quelle dell'ex ministro della Cultura Jack Lang, o esemplari punizioni, come la perdita di tutti i titoli per l'ex principe Andrea, ma anche a inchieste giudiziarie.
A Parigi, cinque magistrati stanno indagando su possibili reati commessi in Francia o le cui vittime o autori siano francesi. La procuratrice Laure Beccuau ha ammesso che testimoniare o presentare denuncia "farà rivivere ad alcune vittime il loro trauma. Tuttavia, "se lo desiderano, riceveremo tutte le dichiarazioni che vorranno fare, sia tramite denunce sia come testimoni", ha detto Beccuau in un'intervista a franceinfo.
Nel caso in cui Parigi non sia competente, la procura "trasmetterà tutto" alle autorità che lo sono. In Gran Bretagna, è stata la polizia a chiedere aiuto per far luce su un possibile traffico di esseri umani e l'aggressione sessuale di una minorenne a metà degli anni Novanta nel villaggio di Virginia Water, nel Surrey, a poco più di 10 chilometri dal castello di Windsor dove Andrea ha vissuto a lungo nel Royal Lodge prima di essere cacciato da re Carlo III.
Le indagini sul principe Andrea
Nelle carte dell'Fbi rese note a dicembre, un testimone anonimo racconta di una donna legata a un tavolo e "torturata con scosse elettriche", mentre l'allora principe e altri uomini osservavano la scena. Andrea ha sempre negato ogni accusa, compresa quella di avere avuto rapporti con Virginia Giuffre morta suicida quasi un anno fa. Diverse forze di polizia britanniche stanno esaminando gli elementi contenuti nei nuovi fascicoli Epstein divulgati a gennaio. Il tribunale della Thames Valley, dove si trova la residenza della Royal Lodge in cui l'ex principe ha vissuto per anni, sta indagando sulle accuse secondo cui Andrew avrebbe avuto rapporti sessuali con una seconda donna inviata da Epstein nel 2010, riferite dall'avvocato della presunta vittima. Altre forze di polizia stanno tentando di capire il potenziale ruolo di Andrea nell'arrivo di voli nel Regno Unito con a bordo donne inviate da Epstein, o nella trasmissione di informazioni riservate al finanziere quando l'allora principe era inviato speciale per il commercio internazionale.