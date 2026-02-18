L'Onu: da Israele un'annessione di fatto della Cisgiordania

AGI - Un alto funzionario delle Nazioni Unite ha avvertito che le misure adottate da Israele per rafforzare il controllo sulle aree della Cisgiordania amministrate dall'Autorità Nazionale Palestinese equivalgono a una "graduale annessione di fatto". Dalla scorsa settimana, Israele ha approvato una serie di iniziative, sostenute da ministri di estrema destra, per consolidare il controllo sulla Cisgiordania, dove i palestinesi esercitano un'autonomia limitata in base ad accordi passati.
"Stiamo assistendo alla graduale annessione di fatto della Cisgiordania, mentre le misure unilaterali israeliane trasformano costantemente il panorama", ha dichiarato il Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite Rosemary DiCarlo durante una riunione del Consiglio di Sicurezza sulla questione palestinese. "Se attuate, queste misure costituiranno una pericolosa espansione dell'autorità civile israeliana nella Cisgiordania occupata, comprese aree sensibili come Hebron. Queste misure potrebbero portare all'espansione degli insediamenti rimuovendo le barriere burocratiche e facilitando gli acquisti di terreni e i permessi di costruzione".
Le misure che rafforzano Israele
Le misure recentemente approvate sono destinate ad aumentare il controllo di Israele in alcune parti della Cisgiordania dove attualmente esercita il potere l'Autorità Nazionale Palestinese. In base agli Accordi di Oslo, la Cisgiordania è stata divisa in aree A, B e C, rispettivamente sottoposte a governo palestinese, misto e israeliano. La Cisgiordania costituirebbe la parte più grande di qualsiasi futuro stato palestinese, ma molti esponenti della destra religiosa israeliana la considerano terra israeliana. Gli Accordi di Oslo, in vigore dagli anni '90, sono stati firmati con l'obiettivo dichiarato di aprire la strada a uno stato palestinese indipendente. Le missioni ONU per gli 85 stati membri hanno rilasciato ieri una dichiarazione congiunta in cui condannano il controllo invadente di Israele sulla Cisgiordania. "Condanniamo fermamente le decisioni e le misure unilaterali israeliane volte a espandere la presenza illegale di Israele in Cisgiordania", si legge nella dichiarazione. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha dichiarato, prima delle dichiarazioni di DiCarlo, che "sorprendentemente così tanti Paesi affermano che la presenza ebraica nella nostra antica patria viola il diritto internazionale". "Nessun'altra nazione, in nessun altro luogo al mondo, ha un diritto più forte del nostro diritto storico e documentato alla terra della Bibbia".
La posizione della Francia
La Francia ha ribadito al Consiglio di sicurezza dell'ONU il sostegno alla soluzione "due popoli due stati" tra Palestina e Israele, e condannato la decisione israeliana di espandere il controllo nei Territori, chiedendo ufficialmente di ritirare la decisione. "La Cisgiordania - ha detto il vice ambasciatore Jay Dharmadhikari - sta affrontando una situazione di una gravità senza precedenti che mina le prospettive di pace e di stabilità, noi condanniamo con forza la decisione del gabinetto di sicurezza israeliano di estendere il controllo in Cisgiordania".
La condanna della Russia
La Russia ha condannato la decisione di Israele di estendere il controllo in Cisgiordania. Nel suo intervento al Consiglio di sicurezza, l'ambasciatore Vasily Nebenzya ha attaccato Israele dicendo che l'occupazione rappresenta un "tentativo palese di Gerusalemme Ovest di darsi carta bianca per modificare in modo irrevocabile lo status quo in Cisgiordania, anche attraverso il consolidamento dell'espansione graduale e l'espulsione della popolazione locale".