Ucraina: pioggia di missili russi nella notte

AGI - Allerta aerea in tutta l'Ucraina a causa di missili da crociera lanciati nella notte dalle forze russe a poche ore dall'inizio dei colloqui Mosca-Kiev-Usa a Ginevra.
Missili da crociera hanno sorvoltato Sharhorod in direzione di Kamianets-Podilskyi, altri la città di Vinnytsia, nei distretti di Teplyk e Haisyn, diretti a nord-ovest.
Altri missili sono stati segnalati lungo il confine tra le regioni di Mykolaiv e Odessa in direzione della regione di Vinnytsia e altri si stanno avvicinando a Odessa, provenienti dal Mar Nero. In precedenza il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito che le forze russe preparavano altri attacchi massicci.
Mosca, respinti oltre 150 droni provenienti da Kiev
Mosca ha riferito che le forze russe hanno respinto 151 droni ucraini durante la notte, "sulle regioni della Federazione, così come sul Mar Nero e sul Mar d'Azov". Lo ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca. Le due parti hanno intensificato gli attacchi in vista dei colloqui odierni a Ginevra. Nella Crimea annessa alla Russia, il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhayev ha dichiarato che una ventina di droni sono stati abbattuti durante "uno degli attacchi più lunghi degli ultimi tempi".
"Purtroppo, ci sono stati feriti. Secondo le informazioni preliminari, un bambino è rimasto ferito", ha scritto su Telegram. Sono attesi per oggi a Ginevra un nuovo round di negoziati diplomatici con il sostegno degli Stati Uniti, dopo che non sono stati registrati progressi in quelli precedenti.
Mentre la Russia occupa circa un quinto dell'Ucraina, Kiev ha recentemente compiuto progressi sul campo di battaglia, riconquistando 201 chilometri quadrati la scorsa settimana.
La Polonia chiude temporaneamente 2 aeroporti
A seguito degli attacchi russi in Ucraina, la Polonia ha chiuso temporaneamente gli aeroporti di Rzeszow e Lublino. Lo ha riferito l'Agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea (Pansa) in un tweet, precisando che gli scali hanno ripreso le attività circa un'ora dopo.