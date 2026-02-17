Carta Pokemon da guinness, venduta per 16,5 milioni di dollari

AGI - Una carta Pokemon estremamente rara, di proprietà dello YouTuber e wrestler americano Logan Paul, è stata venduta ieri per 16.492.000 dollari, battendo il record della carta collezionabile Pocket Monster più costosa mai battuta all'asta.
La rarissima carta Pikachu Illustrator, classificata PSA 10, era stata originariamente acquistata da Paul in un'altra vendita da record nel 2021, per 5,28 milioni di dollari.
La carta Pokemon e la collana di diamanti
Nell'asta di ieri ad aggiudicarsi la preziosa carta è stato AJ Scaramucci, figlio dell'ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Anthony Scaramucci presente all'asta tenuta da Goldin.
Dopo l'offerta vincente, Paul ha messo la carta, attaccata a una collana di diamanti da 75.000 dollari, al collo di Scaramucci. Il Guinness dei Primati l'ha certificata come la carta Pokemon più costosa, nonché la carta collezionabile più costosa in assoluto battuta a un'asta.
Il valore delle carte Pokemon
Oggi esistono più di 1.000 diversi personaggi Pokemon. Sebbene siano sempre state scambiate e collezionate, il valore delle carte è esploso negli ultimi anni, non solo tra i fan del gioco, ma anche tra gli investitori con scarso o nessun interesse. I fattori che determinano il valore includono la rarità delle carte, il personaggio (Mew, Mewtwo, Pikachu e Charizard tendono a essere più preziosi) e l'artista, che è indicato sulla carta.
Una carta a cui viene assegnata la designazione "PSA 10" è una carta praticamente perfetta, che secondo gli standard del Professional Sports Authenticator deve avere quattro angoli nitidi, una messa a fuoco impeccabile e la lucentezza originale.
Il 'Sacro Graal' del collezionismo Pokemon
Pikachu Illustrator è considerato il 'Sacro Graal' del collezionismo Pokemon, perché è stata disegnata da Atsuko Nishida, la creatrice originale di Pikachu. Fu distribuita come premio in un concorso di illustrazione del 1998 in Giappone.
L'anno dopo aver pagato – in una camera d'albergo di Dubai a un venditore "misterioso" – la somma multimilionaria per la Pikachu Illustrator in perfette condizioni, Paul se l'è appesa al collo durante un evento di wrestling della WWE in Texas.
La carta è stata installata all'interno di una custodia protettiva di plastica attaccata a una catena d'oro. I 16.492.000 dollari pagati lunedì per la carta includono una commissione d'acquisto.