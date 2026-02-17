Ghiotto, Giovannini e Malfatti d’oro: Italia campione nell’inseguimento a squadre
Ghiotto, Giovannini e Malfatti d’oro: Italia campione nell’inseguimento a squadre nel pattinaggio

Si tratta di uno strepitoso oro, che bissa quello ottenuto a Torino nel 2006 da Enrico Fabris, Ippolito Sanfratello, Matteo Anesi e Stefano Donagrandi
AGI - Gli Azzurri Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, hanno vinto la finale per l'oro nell'inseguimento a squadre del pattinaggio di velocità battendo gli Stati uniti.

Il terzetto dell'Italia, aveva sconfitto in precedenza l'Olanda, col tempo di 3.38.88 e migliorandosi rispetto ai quarti di finale, con 1"79 sui rivali.

Si tratta della 24a medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ghiotto, Giovannini e Malfatti erano già certi di averla conquistata con la vittoria sull'Olanda nelle semifinali e, ora, ne conoscono anche il colore.

Si tratta di uno strepitoso oro, che bissa quello ottenuto nel 2006 da Enrico Fabris, Ippolito Sanfratello, Matteo Anesi e Stefano Donagrandi. Gli azzurri lo ottengono in rimonta, dopo essersi ritrovati anche a inseguire gli Stati Uniti di sei decimi: esattamente com'era successo nel quarto di finale tra le due nazionali, però, Ghiotto e compagni si impongono sui rivali nella seconda metà di gara.

Oro Italia col tempo di 3.39.20, argento agli Stati Uniti (3.43.71) e bronzo alla Cina, che ha sconfitto l'Olanda nella finale B. Salgono dunque a nove gli ori dell'Italia in questi Giochi.

