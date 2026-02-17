Jutta Leerdam, l'oro a Milano e il reggiseno da 1 mln di dollari

AGI - Se cercate la definizione di "atleta totale", non guardate oltre il traguardo della Milano Speed Skating Arena. Jutta Leerdam non ha solo vinto l’oro nei 1.000 metri frantumando il record olimpico; ha dato una lezione di personal branding che la stampa estera sta ribattezzando "The million dollar flash".
Appena tagliato il traguardo lo scorso 9 febbraio, Jutta ha abbassato la zip della tuta per riprendere fiato. In quel momento è apparso il reggiseno sportivo bianco della collezione Nike, parte della collaborazione con SKIMS di Kim Kardashian. Un "product placement" involontario (o forse no?) che ha mandato in estasi gli esperti. Secondo il quotidiano britannico The Sun, quell'immagine vale oltre un milione di dollari in visibilità organica. Del resto Jutta, laureata in marketing, sa esattamente dove si trovi la telecamera.
Il valore milionario del product placement involontario
AD in Olanda riporta le analisi di esperti di marketing sportivo (come Frederique de Laat) secondo cui questa "esposizione non pianificata" (ma perfettamente riuscita) supererà il milione di euro in bonus e nuovi contratti di sponsorizzazione. I media Nordamericani hanno definito il momento come un "Olympic sports bra flash", evidenziando come la Leerdam sia riuscita a unire la prestazione atletica d'eccellenza a una costruzione del brand personale senza precedenti per un'atleta invernale.
Jutta Leerdam, Jake Paul e l'impatto mediatico
E mentre la stampa olandese la punzecchiava per lo stile di vita glamour e i viaggi in jet privato, Jutta ha risposto sul ghiaccio. Ma a rubare l'occhio in tribuna è stata anche la presenza del fidanzato Jake Paul. Il pugile e youtuber americano, noto per le sue provocazioni, si è sciolto in lacrime davanti al trionfo della sua "fiancée". La loro relazione, nata da un DM su Instagram nel 2023, ha trasformato Milano Cortina in un set cinematografico da 35 milioni di follower totali.
Campionessa e macchina da business: il futuro dell'atleta
Jutta Leerdam ha dimostrato che nel 2026 un'atleta può essere contemporaneamente una campionessa e una macchina da business. La regina del ghiaccio ha appena iniziato a scaldare i motori.