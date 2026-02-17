Capodanno cinese 2026, inizia l'anno del Cavallo di Fuoco 

AGI - Il Capodanno lunare si celebra oggi in Cina e in tutto il mondo, in particolare nella diaspora, che ha salutato il Serpente per dare il benvenuto a un nuovo ciclo rappresentato dal Cavallo di Fuoco, simbolo di energia e opportunità secondo lo zodiaco cinese.
Da oggi, centinaia di milioni di persone sono in viaggio per raggiungere la propria città d'origine e riunirsi con la famiglia. La celebrazione del Capodanno lunare cinese, che segna la fine dell'inverno e viene chiamato tradizionalmente Festa di Primavera, rientra nel periodo noto come Chunyun, quello della più grande migrazione di persone al mondo, con record di spostamenti con ogni mezzo di trasporto sia in Cina che all'estero. I festeggiamenti si protraggono per oltre due settimane e culminano nel Festival delle Lanterne del 3 marzo. I primi sette giorni sono riconosciuti come festivi in Cina e sono scanditi da eventi pubblici, spettacoli, danze e riti di buon auspicio.
Gli animali dello zodiaco e i fenomeni virali
Gli animali dello zodiaco cinese sono anche considerati le mascotte di ogni Capodanno lunare. Questa volta, il Cavallo di Fuoco è stato raffigurato da un cavallo di peluche con la bocca cucita al contrario (per un errore di fabbricazione) che ha trasformato un sorriso in un'espressione triste.
È diventato virale dall'inizio del 2026 e le vendite del peluche iconico sono salite alle stelle. Un altro simbolo del Capodanno lunare cinese 2026 è senza dubbio Draco Malfoy: l'oscuro rivale di Harry Potter, il Serpeverde, diventato simbolo di fortuna e prosperità grazie a un curioso gioco di parole. Un fenomeno nato quasi per gioco, ma che nel giro di poche settimane ha conquistato social network, piattaforme di e-commerce e perfino centri commerciali. Alla base del trend c'è una coincidenza linguistica. Il nome di Malfoy in mandarino, "Ma Er Fu", richiama infatti due caratteri dal forte valore simbolico: "ma", cavallo, e "fu", fortuna. Un'associazione che quest'anno assume un significato speciale per l'Anno del Cavallo di Fuoco.
Robot umanoidi e spettacoli internazionali al gala
Protagonisti indiscussi del gala televisivo per il Capodanno lunare cinese 2026, trasmesso ieri sera dall'emittente di stato Cctv, sono stati invece i robot umanoidi. Diverse aziende cinesi di robotica, tra cui Unitree Robotics, MagicLab e Galaxy General, hanno portato sul palco robot umanoidi in grado di eseguire salti acrobatici, salti mortali consecutivi e movimenti di gruppo coordinati insieme ad artisti umani. I commenti sui social media hanno paragonato queste esibizioni a quelle dell'anno scorso, quando i robot eseguivano coreografie più elementari, e hanno evidenziato i progressi in termini di stabilità, velocità e precisione.
Degna di nota, inoltre, è stata la partecipazione al celebre gala televisivo per il Capodanno cinese della Jesus Carmona Dance Company, composta da dieci ballerini, a una sezione dedicata alle danze del mondo, in cui il flamenco ha condiviso il palco con coreografie di gruppi etnici cinesi come gli Hani e i Lisu, oltre che con il folklore ungherese.
La presenza spagnola segna una pietra miliare, trattandosi della prima compagnia del Paese a esibirsi in questo gala, che solo raramente ha invitato artisti stranieri al suo programma principale. Secondo i dati preliminari diffusi da China Media Group (Cmg), la società madre di Cctv, la trasmissione del gala di quattro ore e mezza, con quasi 50 spettacoli, ha raggiunto 677 milioni di utenti su tutte le sue piattaforme ed è stata distribuita da quasi 4mila organi di stampa all'estero, cifre che la collocano tra i programmi televisivi con il maggiore impatto globale, alla pari di grandi eventi globali come il Super Bowl negli Stati Uniti.
Piatti tradizionali e il significato dello zodiaco cinese
Una festa caratterizzata anche dalle sue specialità culinarie: nella Cina settentrionale si preparano i Jiaozi, o ravioli, mentre nel sud si preferisce il Nian Gao, una torta di riso glutinoso. Noodles, pesce o persino stinco di maiale con ostriche essiccate sono tutti piatti che si trovano sulle tavole alla vigilia del Capodanno cinese. Conosciuto come sheng xiao o shu xiang, con oltre 2.000 anni di storia alle spalle, lo zodiaco cinese è costituito da 12 animali simboli collegati a cinque elementi fondamentali dell'Universo, quali metallo, legno, acqua, fuoco e terra; ognuno regna per due anni, uno sotto lo "Yin" e l'altro sotto lo "Yang", simboli taoisti legati all'equilibrio.
Secondo l'Istituto Confucio, il segno del Cavallo, settimo animale del ciclo zodiacale cinese, incarna forza e perseveranza; unito al fuoco viene associato a vitalità, energia e dinamismo. Una combinazione, quella del Cavallo di Fuoco, che dovrebbe quindi segnare un 2026 orientato all'azione, allo spirito di iniziativa, aprendo così un periodo favorevole per il miglioramento di sé e la crescita personale. La tradizione considera che lo zodiaco cinese non solo rappresenta gli anni lunari, ma influenza anche la personalità, la carriera, la compatibilità, il matrimonio e la fortuna, e il suo ruolo nella cultura del Paese asiatico è fondamentale, secondo l'istituto educativo The Beijing Center for Chinese Studies (Tbc).
Le persone nate nell'anno del Cavallo sono considerate popolari, ottimiste, avventurose, eloquenti e impazienti. Tra le personalità più note vengono spesso citati l'ex presidente Usa Joe Biden (20 novembre 1942) e l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel (17 luglio 1954). Il Capodanno lunare è entrato nel calendario degli eventi di molte città italiane, dove si sono diffusi spettacoli come la celebre danza del drago, mentre da Milano a Roma, passando per Prato, strade e piazze vengono decorate con luminarie e lanterne della tradizione cinese.