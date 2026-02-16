Usa, sparatoria durante partita di hockey liceale nel Rhode Island: una vittima e quattro feriti
Usa, sparatoria durante partita di hockey liceale nel Rhode Island: una vittima e quattro feriti

Anche l’autore degli spari è morto. Testimoni riferiscono di numerosi colpi e scene di panico tra il pubblico
AGI - Una ragazza uccisa e quattro feriti dopo una sparatoria avvenuta in un impianto di hockey su ghiaccio nel Rhode Island, Stati Uniti, dove si affrontavano due squadre in un campionato scolastico liceale.

Secondo i media locali, anche l'autore degli spari è morto. È avvenuto alla Lynch Arena di Pawtucket, a nord di Providence, in un impianto al coperto dove si pratica l'hockey.

La testimonianza e le reazioni ufficiali

Uno studente ha raccontato ai media di aver sentito numerosi colpi e di aver visto la gente scappare. "Le informazioni sono in evoluzione, stiamo cercando di capire cosa sia successo", ha dichiarato il governatore Dan McKee.

