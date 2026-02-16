Usa, sparatoria durante partita di hockey liceale nel Rhode Island: una vittima e quattro feriti

AGI - Una ragazza uccisa e quattro feriti dopo una sparatoria avvenuta in un impianto di hockey su ghiaccio nel Rhode Island, Stati Uniti, dove si affrontavano due squadre in un campionato scolastico liceale.
Secondo i media locali, anche l'autore degli spari è morto. È avvenuto alla Lynch Arena di Pawtucket, a nord di Providence, in un impianto al coperto dove si pratica l'hockey.
Update on Rhode Island hockey shooting.— Skint Eastwood (@Skint_Eastwood1) February 16, 2026
The shooting stemmed from a domestic violence incident and turned into a murder-suicide.
The gunman killed his wife and shot two of his kids before turning the gun on himself. He shot his third child - who is currently hospitalized. https://t.co/fbxcpUVS54 pic.twitter.com/nMboXIAR1y
La testimonianza e le reazioni ufficiali
Uno studente ha raccontato ai media di aver sentito numerosi colpi e di aver visto la gente scappare. "Le informazioni sono in evoluzione, stiamo cercando di capire cosa sia successo", ha dichiarato il governatore Dan McKee.