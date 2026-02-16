A Mar-a-Lago gala ispanico con video IA beffa su Maduro

AGI - Una settimana fa, in occasione della finale di football americano del Super Bowl, il presidente Donald Trump e la base Maga avevano dichiarato guerra agli show in lingua spagnola, definiti non rispettosi della lingua inglese. Ma l'ostracismo non vale per il resort del presidente, che tra l'altro ha un nome ispanico, Mar-a-Lago. Il club privato di Palm Beach, in Florida, ha ospitato la settimana scorsa un lussuoso evento latino con esibizioni in lingua spagnola e, secondo video circolati sui social media, un filmato generato dall'intelligenza artificiale che mostra un Trump sorridente mentre balla su una canzone in spagnolo a tema venezuelano, Los Comunistas Donde Están? ("Dove sono i comunisti?").
I partecipanti hanno sventolato bandiere di Paesi dell'America Latina sul palco, proprio come avevano fatto nello show odiato da Trump e dalla base Maga messo in scena dall'artista portoricano Bad Bunny e dai suoi ballerini durante lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl. La scelta, secondo i media locali, sarebbe nata anche come un modo per prendere in giro la cultura ispanica. L'evento è stato il primo Hispanic Prosperity Gala che si è tenuto a Mar-a-Lago il 10 febbraio, dove il leader argentino Javier Milei, che Trump ha definito il suo "presidente preferito", ha fatto da relatore principale e lodato il movimento Maga.
VIRAL: Lo mejor con IA del éxito mundial “Los comunistas, ¿dónde están?”— El Pelado De La TV (@peladodelatv) January 30, 2026
pic.twitter.com/ICCvBuzFBE
"Lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl è assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre" aveva scritto Trump su Truth Social. "Non ha senso, è un affronto alla Grandezza dell'America e non rappresenta i nostri standard di Successo, Creatività o Eccellenza", aveva aggiunto. Ma nel suo club privato, secondo immagini diffuse sui social dai partecipanti alla festa, ai partecipanti è stato mostrato un video generato dall'IA con il presidente sorridente che balla su musica spagnola.
I dettagli del video IA e le danze surreali
Il video mostrava un Trump a torso nudo che balla con leader di regimi autoritari, tra cui il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping, mentre lascia a bocca aperta i leader ispanici. Decine di ospiti in abiti da sera sono stati ripresi mentre ballavano sul palco mentre il video veniva proiettato alle loro spalle. In una sequenza sempre generata dall'IA, Trump gira in un cerchio di danza prima che lo schermo lo mostri con la camicia aperta. In un'altra, si trova davanti alla Casa Bianca, volteggiando a mezz'aria al ritmo della canzone "Dove sono i comunisti?", composta dopo il sequestro dell'ex presidente Nicholas Maduro da parte degli Stati Uniti. Nelle immagini l'ex presidente venezuelano si ritrova a ballare in cella con un detenuto muscoloso a torso nudo. Inoltre, il video presenta anche una sequenza surreale in cui Putin e Xi ballano lentamente insieme e tengono per mano Trump con tutto uno sventolio di bandiere russe.
Organizzazione e ospiti di rilievo
L'evento è stato organizzato attraverso una partnership tra Latino Wall Street e l'organizzazione conservatrice no-profit America First Policy Institute. Tra gli ospiti c'erano Rudy Giuliani, Roger Stone e Mike Flynn, secondo quanto riportato dal Palm Beach Post. Tra le figure latine influenti presenti figuravano il vincitore del Latin Grammy Nacho e l'ambasciatore statunitense in Argentina Peter Lamelas. Questo Hispanic Prosperity Gala a Mar-a-Lago evidenzia una contraddizione politica tra la retorica pubblica di Trump contro la lingua spagnola e le sue azioni private, specialmente in vista delle prossime elezioni.