Waterboarding alla figlia: arrestato dirigente repubblicano nello Utah
Waterboarding alla figlia: arrestato dirigente repubblicano nello Utah
Home>Estero

Waterboarding alla figlia: arrestato dirigente repubblicano nello Utah

La figlia ha raccontato episodi di violenza anche ai danni dei fratelli, mentre l’atto di incriminazione descrive dettagliatamente le pratiche usate dal padre
Massimo Basile
Simulazione di waterboarding
Afp - Simulazione di waterboarding
usa utah waterboarding
di lettura

AGI - Un dirigente repubblicano dello Utah, negli Stati Uniti, è stato arrestato per aver torturato con la tecnica del "waterboarding" la figlia minorenne, "colpevole" di non aver pulito a dovere la propria camera. David Nephi Johnson, 54 anni, presidente del Partito repubblicano della contea di Wasatch, una comunità di origine mormone di oltre trentamila abitanti, è stato incriminato e arrestato per abuso aggravato su minore, un reato considerato molto grave.

ADV

L'indagine era cominciata il mese scorso, quando la polizia aveva ricevuto una segnalazione dalla Divisione dei servizi per i minori secondo cui una adolescente "non si sentiva al sicuro in casa e temeva per la propria vita".

ADV

La confessione della vittima e l'atto di incriminazione

La ragazza ha raccontato agli assistenti sociali che suo padre l'aveva sottoposta a waterboarding come punizione per non aver pulito la sua stanza e per non averla resa "immacolata secondo le aspettative del padre" prima di uscire con le amiche. Al suo ritorno a casa, si legge nell'atto di incriminazione, Johnson ha "afferrato la vittima per la nuca e l'ha portata in bagno mentre il lavandino si riempiva d'acqua". La ragazza ha dichiarato che a quel punto il padre le "ha immerso la testa sott'acqua, poi l'ha tirata fuori, le ha spruzzato acqua in faccia e immerso di nuovo la testa nel lavandino". La figlia ha dichiarato di non essere stata in grado di respirare per circa 20-30 secondi.

Abusi estesi e il precedente storico del waterboarding

Le violenze, secondo le testimonianze dell'adolescente, non riguarderebbero solo lei. Anche i fratelli sarebbero stati abusati, incluso un fratellino, che sarebbe stato afferrato per il collo dal padre e sottoposto allo stesso trattamento, diventato tristemente famoso come metodo di tortura che crea un effetto annegamento e di panico estremo. Questo metodo fu utilizzato dagli agenti della CIA dopo gli attacchi dell'11 Settembre e a Guantanamo, dove sono stati rinchiusi i sospettati di terrorismo.

La reazione del partito repubblicano locale

La sezione locale del Partito repubblicano ha affidato la guida, in via temporanea, alla vicepresidente Patty Sprunt, e invitato gli elettori ad "astenersi dal giudicare fino a quando fatti e prove non saranno presentati".

ADV