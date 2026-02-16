Trovata morta la producer israeliana della serie tv 'Teheran'

AGI - La producer israeliana Dana Eden ha firmato decine di serie tv di successo, tra cui 'Teheran'. E come nelle migliori trame di spionaggio, è stata trovata morta in una stanza d'albergo ad Atene, dove si stavano girando proprio le riprese dell'attesa quarta stagione. E sebbene siano circolate immediatamente voci e dubbi, il suo decesso non sembra essere un delitto. Così ha affermato la società Dana and Shula Productions, sottolineando che "le voci che suggeriscono una morte per motivi criminali o politici sono false e infondate".
Vicino al corpo sono stati trovati vari farmaci
La polizia greca ha fatto sapere che sta indagando su un suicidio sulla base di prove e testimonianze, ha riportato la stampa israeliana. Al contempo è stato riferito che un medico legale ha anche riscontrato lividi sul collo della vittima ed è stata ordinata un'autopsia completa con test tossicologici per determinare le circostanze della morte. Eden, una delle principali produttrici televisive israeliane e vincitrice di un Emmy proprio per 'Tehran', si trovava ad Atene per sovrintendere alle riprese della quarta stagione. Era stata lei a segnalare la capitale greca come set per la serie tv, dopo esserci stata con la famiglia per una vacanza. A dare l'allarme è stato il fratello, preoccupato perché non rispondeva ai messaggi. Arrivato nell'hotel dove la producer alloggiava, vicino a Piazza Syntagma, l'aveva trovata senza vita in stanza.
Quarta serie
"La quarta stagione della serie è attualmente in fase di riprese in Grecia: una produzione complessa e significativa, che Dana ha iniziato a seguire da vicino. Il suo lavoro professionale, l'impegno senza compromessi e l'amore per la creazione hanno lasciato un segno profondo", ha dichiarato l'Israeli Broadcasting Corporation in un comunicato. "Questo è un momento di grande dolore per la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi. Chiediamo che la dignità di Dana e la privacy dei suoi cari siano rispettate", ha sottolineato la società di produzione.