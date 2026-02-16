Svizzera: deraglia un treno nel Canton Vallese

AGI - Un treno è deragliato verso le 7:00 di questa mattina in Svizzera sulla linea Frutigen-Brig, tra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese. Lo ha reso noto la polizia Vallese, riporta Rts. Diverse persone sono rimaste ferite.
A causare l'incidente sarebbe stata una valanga. La circolazione dei treni sulla linea è interrotta. Secondo il sito di notizie Pomona, il deragliamento è avvenuto nei pressi di Hohtenn e il treno trasportava circa 80 persone.
Le Ferrovie federali svizzere hanno confermato che a causare il deragliamento è stata una valanga. Il traffico ferroviario resterà interrotto almeno fino alle 16:00 di domani. "Sono da prevedere ritardi e cancellazioni", si legge sul sito. Le Ferrovie hanno previsto bus sostitutivi per i viaggiatori.