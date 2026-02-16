Il gatto Larry festeggia 15 anni di 'regno' a Downing Street

AGI - C’è chi entra al civico 10 di Downing Street con promesse elettorali e chi, come Larry, lo ha fatto con un’eredità di randagismo e un istinto predatorio tutto da dimostrare. Il gatto soriano più famoso del mondo festeggia il suo 15° anniversario come residente ufficiale della sede del governo britannico, confermandosi l’unica vera costante in un decennio e mezzo di tempeste politiche.
Scelto dal premier Cameron
Arrivato il 15 febbraio 2011 dal rifugio Battersea Dogs & Cats Home, Larry fu scelto dall'allora Primo Ministro David Cameron per risolvere un'imbarazzante infestazione di topi visibile persino durante le dirette della BBC. Da allora, il "Chief Mouser to the Cabinet Office" (capo cacciatore di topi) non ha solo mantenuto il suo posto, ma ha visto sfilare davanti alla sua ciotola ben sei primi ministri: da Cameron a Theresa May, passando per Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, fino all'attuale Keir Starmer.
Mentre i governi cadevano e la Brexit ridisegnava i confini del Regno
Larry è rimasto lì, immobile sui gradini di Downing Street, a beneficio dei teleobiettivi dei fotoreporter di tutto il mondo. La popolarità di Larry non deriva solo dalla sua longevità, ma dal suo carattere "molto britannico": distaccato, resiliente e a volte rissoso. Le cronache di Westminster ricordano ancora le sue schermaglie con Palmerston, l'ex gatto del Ministero degli Esteri, o la sua ferma “opposizione” a Donald Trump, quando decise di schiacciare un pisolino proprio sotto "The Beast", l’auto blindata del Presidente USA, impedendole di muoversi.
Nonostante le critiche dei detrattori, che lo accusano di preferire i divani antichi alla caccia attiva ai roditori, lo staff di Downing Street lo difende: "I compiti di Larry includono il testare la qualità dei mobili per i sonnellini e l'accoglienza degli ospiti". Un ruolo di rappresentanza che svolge con una dignità che molti dei suoi inquilini umani gli hanno invidiato.
Perché Larry continua a dominare le tendenze di Google?
La risposta probabilmente sta nel simbolismo. In un'epoca di incertezza, il gatto soriano rappresenta la continuità dello Stato. Con 877.426 follower su X (ex Twitter), Larry è diventato un brand globale, capace di generare più simpatia di qualsiasi manovra economica. Oggi, a 19 anni d'età (di cui 15 spesi al servizio di Sua Maestà), Larry non accenna a ritirarsi. Mentre i tabloid britannici hanno già pronto, in via precauzionale, il piano "Larry Bridge" per il futuro (un protocollo simile a quello reale), il Chief Mouser continua a ignorare il protocollo, preferendo la luce dei riflettori e, possibilmente, un po' di salmone fresco. Vista l’attuale situazione che vede Starmer in difficoltà, Larry vedrà cadere l’ennesimo Governo?