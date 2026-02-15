Obama, 'Negli Usa una politica clownesca. Il popolo risponderà'

AGI - L'ex presidente Usa Barack Obama sceglie il popolare podcast del commentatore progressista Brian Tyler Cohen per dire, per la prima volta, la sua sul fotomontaggio postato su Truth da Trump (e poi rimosso) che raffigurava lui e la moglie Michelle, come scimmie.
Le polemiche e la critica al degrado del dibattito
Un video bollato come 'razzista' che, lo scorso 5 febbraio, suscitò polemiche e aspre critiche da tutti i partiti, tanto negli Stati Uniti che altrove. "Ancora una volta - osserva Tyler Cohen - abbiamo assistito al degrado del dibattito. Come possiamo uscire dalla situazione in cui siamo caduti?". Senza mai nominare l'attuale inquilino della Casa Bianca Obama, sorridente e sicuro di se', osserva come "per la grande maggioranza degli americani questo comportamento è profondamente preoccupante".
“Uno spettacolo clownesco” sui social e in tv
"È vero - aggiunge - suscita attenzione, genera distrazione. Ma io continuo a viaggiare, a incontrare gente, e la gente crede ancora nel decoro, nella gentilezza, nella cortesia. Assistiamo, invece - osserva ancora - a "una specie di spettacolo clownesco sui social media e in televisione. E sembra che non ci sia imbarazzo per questo tra le persone che prima sentivano il bisogno di mantenere un certo decoro, avere un senso di correttezza e di rispetto per la carica ricoperta. Tutto questo, insomma, è andato perduto".
La previsione sulle elezioni di medio termine
Secondo Obama gli americani, come è successo a Minneapolis, stanno dimostrando che sono di pasta diversa, ed "è questo il dato importante", ha ribadito l'ex presidente prevedendo che questo tipo di messaggi finirà per danneggiare i repubblicani di Trump nelle elezioni di medio termine: "alla fine - ha concluso Obama - la risposta verrà dal popolo americano".