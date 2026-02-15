Board of Peace, Trump: “Oltre 5 miliardi per Gaza e migliaia di uomini per la sicurezza”

AGI - Alla riunione del Board of Peace del 19 febbraio a Washington verrà annunciato che "gli Stati membri hanno impegnato oltre 5 miliardi di dollari per gli sforzi umanitari e di ricostruzione di Gaza e hanno impegnato migliaia di persone nella Forza Internazionale di Stabilizzazione e nella Polizia Locale per mantenere la sicurezza e la pace per la popolazione di Gaza". Lo ha riferito il presidente Usa Donald Trump su Truth.
"Il Board of Peace ha un potenziale illimitato" con una visione coraggiosa che va oltre Gaza, "la pace nel mondo". Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump, in un messaggio su Truth. "Il Board of Peace si rivelerà l'organismo internazionale più importante della storia ed è per me un onore essere il suo presidente", ha concluso Trump.
L'impegno di Hamas per la smilitarizzazione
"Molto importante, Hamas deve mantenere il suo impegno per una piena e immediata smilitarizzazione". Lo ha scritto su Truth il presidente Usa Donald Trump