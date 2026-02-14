Rubio: 'Non vogliamo separarci dall'Europa ma rafforzarla'

AGI - Gli Stati Uniti non vogliono separarsi dall'Europa ma rafforzarla. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.
«Non vogliamo che l'Europa sia debole, altrimenti anche gli Usa saranno più deboli, vogliamo alleati forti, che non siano incatenati dalla vergogna e dalla paura, la paura del clima, la paura della guerra», ha proseguito Rubio. «Vogliamo che l'Europa sia più forte e più capace di difendere se stessa perché a nessun avversario venga in mente di mettere alla prova la nostra difesa collettiva. Vogliamo che l'Europa sia fiera della sua cultura e della sua eredità».
Il cammino verso la pace in Ucraina
Il cammino verso la pace in Ucraina «si è accorciato» ma i punti che rimangono da risolvere "sono i più difficili". Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.
"Collaborare con Pechino"
Gli Stati Uniti e la Cina "possono collaborare insieme in alcune aree per il bene comune" e "devono cercare di evitare le frizioni superflue", ha detto Rubio, sottolineando però che il Dragone pone delle "sfide fondamentali" all'Occidente e che, sebbene "tutti dobbiamo avere un rapporto con la Cina" non bisogna consentire a Pechino di "perseguire il suo vantaggio a nostro danno"