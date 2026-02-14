La missione Crew 12 attracca con successo alla Stazione Internazionale

AGI - La missione Crew-12 di NASA e SpaceX, partita ieri, ha attraccato con successo alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il nuovo equipaggio sostituisce quello che era dovuto rientrare sulla Terra prima del previsto a causa di un'emergenza medica.
La capsula Dragon di SpaceX ha effettuato il contatto con la ISS come previsto alle 15:15 ora locale (21:15 italiane) mentre entrambe sorvolavano il Sudafrica, circa 34 ore dopo il lancio dalla Stazione Spaziale della U.S. Space Force a Cape Canaveral. "Fase di soft capture completata", ha comunicato via radio il comandante della missione Jessica Meir.
Composizione dell'equipaggio e procedura di attracco
L'equipaggio è composto dall'americano Jack Hathaway, dal russo Andrey Fedyaev e da Sophie Adenot, la seconda donna francese a viaggiare nello spazio. L'intera procedura di attracco richiederà ancora qualche ora, con l'apertura dei portelli prevista per le 17:00 ora locale (23:00 italiane), secondo la NASA.
Durata estesa della missione e il programma commerciale
L'equipaggio 12 avrà una durata stimata di nove mesi, più lunga dei soliti sei mesi del programma commerciale congiunto tra la National Aeronautics and Space Administration statunitense e SpaceX, l'azienda fondata da Elon Musk.
Sostituzione dell'equipaggio 11 e l'evacuazione medica
L'equipaggio appena arrivato sostituirà l'equipaggio 11, composto dagli americani Zena Cardman e Mike Fincke, dall'astronauta giapponese Kimiya Yui e dall'astronauta russo Oleg Platonov, rientrato sulla Terra il 14 gennaio con la prima evacuazione medica nella storia della Stazione Spaziale Internazionale, dopo che uno dei suoi membri aveva riscontrato un problema di salute. Per ora, la NASA non ha reso pubblica l'identità della persona interessata per motivi di privacy. Da allora, la stazione ha operato con un equipaggio ridotto, composto dall'americano Christopher Williams e dai cosmonauti Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev, che hanno continuato a svolgere le operazioni e gli esperimenti scientifici.