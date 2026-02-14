Groenlandia: Casa Bianca invia biglietto di S. Valentino
La Casa Bianca invia un biglietto di San Valentino alla Groenlandia: "Definiamo la relazione"
La Casa Bianca invia un biglietto di San Valentino alla Groenlandia: "Definiamo la relazione"

Il biglietto raffigura una mappa della Groenlandia inserita nel contorno di un cuore
AGI - La Casa Bianca ha pubblicato su X un biglietto di San Valentino dedicato alla Groenlandia, invitando a "definire la relazione" tra gli Stati Uniti e l'isola artica.
Il biglietto raffigura una mappa della Groenlandia inserita nel contorno di un cuore. "E' tempo per noi di definire la nostra relazione", si legge nell'immagine.

