Groenlandia: Casa Bianca invia biglietto di S. Valentino

La Casa Bianca invia un biglietto di San Valentino alla Groenlandia: "Definiamo la relazione"
Il biglietto raffigura una mappa della Groenlandia inserita nel contorno di un cuore
AGI - La Casa Bianca ha pubblicato su X un biglietto di San Valentino dedicato alla Groenlandia, invitando a "definire la relazione" tra gli Stati Uniti e l'isola artica.
Il biglietto raffigura una mappa della Groenlandia inserita nel contorno di un cuore. "E' tempo per noi di definire la nostra relazione", si legge nell'immagine.
Made just for you pic.twitter.com/DhSgnGK1M6— The White House (@WhiteHouse) February 14, 2026