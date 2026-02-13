AGI - La tempesta Nils si abbatte su Portogallo, Francia e Spagna. Un camionista è morto nella regione francese delle Landes e un dipendente comunale è rimasto gravemente ferito nella città di Castelsarrasin, nel sud-ovest della Francia, quando degli alberi sono caduti sui loro veicoli a causa dei forti venti della tempesta, che hanno raggiunto i 160 chilometri orari in alcune zone.
L'incidente in cui è morto il camionista, avvenuto su un'autostrada a quattro corsie vicino a Dax, è stato causato dalla caduta di un ramo di un albero. Nelle Landes si sono scatenati forti venti, con raffiche che hanno raggiunto i 162 chilometri orari durante la notte a Biscarrosse, sulla costa atlantica, e i 136 chilometri orari a Mont-de-Marsan, nell'entroterra.
Numerosi alberi e linee elettriche sono stati abbattuti nel dipartimento e i vigili del fuoco sono intervenuti in oltre 200 casi nelle prime ore del mattino. Il ministro dell'Interno ha esortato i cittadini a "esercitare la massima vigilanza, limitare gli spostamenti e rispettare le norme di sicurezza locali". Circa 900.000 abitazioni in tutto il paese sono rimaste senza elettricità giovedì mattina, secondo la società energetica Enedis, che ha mobilitato 3.000 lavoratori per ripristinare il servizio il più rapidamente possibile.
Nils ha causato inondazioni lungo la Garonna, forti venti nel dipartimento dell'Aude e valanghe nel dipartimento della Savoia. Giovedì la tempesta ha cominciato la sua corsa verso il Golfo del Leone e poi verso la Corsica. Sulle Alpi, l'istituto meteorologico francese ha attivato un'allerta rossa per valanghe nel dipartimento della Savoia e un'allerta arancione nei dipartimenti delle Alte Alpi, dell'Isere e dell'Alta Savoia, dove le forti nevicate stanno sollevando preoccupazioni per valanghe di grandi dimensioni.
Spagna
In Spagna venti potenti, con velocità superiori ai 100 chilometri orari, hanno colpito la regione nord-orientale della Catalogna ferendo almeno 25 persone, una delle quali gravemente, e costringendo alla chiusura delle scuole e a restrizioni sui voli. Le raffiche hanno raggiunto i 105 chilometri orari al porto di Barcellona, abbattendo alberi e muri e provocando decine di chiamate di emergenza, ha dichiarato la protezione civile della regione. Cinque persone sono state ricoverate in ospedale, tra cui una gravemente ferita, ha comunicato l'agenzia. Altre 20 persone hanno richiesto cure mediche.
All'aeroporto El Prat di Barcellona, il secondo più trafficato della Spagna, 53 voli sono stati cancellati e otto dirottati, ha dichiarato la società di gestione aeroportuale Aena. Anche alcune strade e linee ferroviarie sono state interrotte. Nils ha colpito anche in Portogallo: un'inondazione ha parzialmente fatto crollare un viadotto autostradale tra Lisbona e Porto.