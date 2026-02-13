Cocaina dal water, orso a tavola: vita di eccessi di Kennedy Jr

AGI - Il segretario alla Salute statunitense, Robert Kennedy, ha raccontato in un podcast di aver "sniffato cocaina dai bordi del water" nei momenti peggiori della sua tossicodipendenza. Per questo, ha aggiunto, sostiene di non temere i germi. Ma questa è solo l’ultima rivelazione shock di una vita piena di eccessi, spinta sempre al massimo e che Kennedy, figlio del candidato presidenziale Robert Kennedy, assassinato nel ’68, e nipote del presidente John Fitzgerald Kennedy, ucciso nel ’63, non ha mai nascosto.
A cominciare dalla dipendenza dall’eroina per quattordici anni, iniziata quando era uno studente e portata avanti fino ai primi anni ’80. Nel 1983 venne arrestato per possesso di droga, episodio che lui stesso ha definito come punto di svolta della sua vita. Secondo un libro di memorie, Kennedy avrebbe ammesso di aver fatto uso anche di DMT, un potente psichedelico. Le sue esperienze estreme, sostiene, lo hanno spinto a non temere germi e contagi. E neanche le polemiche: fece scalpore la decisione, in piena emergenza pandemia da Covid, di continuare a organizzare incontri in persona, mentre tutto il mondo viveva in isolamento forzato.
La controversa agenda no-vax
Quello dei contagi è un altro capitolo della sua tumultuosa e controcorrente esperienza: Kennedy ha costruito una popolarità social sostenendo la tossicità dei vaccini in un momento in cui i vaccini erano l’unica soluzione per contrastare il coronavirus. Nominato segretario alla Salute, l’ex democratico ha portato avanti la sua agenda no-vax, associando – senza avere prove – l’uso di vaccini e di farmaci ai casi di autismo. Le sue fonti non sono testi scientifici o esperti, come ha ammesso candidamente durante l’audizione di convalida al Congresso della sua nomina, ma influencer e presunti "stregoni" dei social e associazioni di mamme no-vax.
Latte crudo e il rischio morbillo
Kennedy ha inoltre sostenuto la legittimità di consumare latte crudo, non pastorizzato, provocando inquietudine nel mondo scientifico per gli effetti che questa scelta potrebbe avere. In New Mexico, un neonato è morto dopo che la madre, in gravidanza, aveva bevuto latte crudo, seguendo i consigli di Kennedy. Le epidemie di morbillo stanno colpendo vaste aree dell’America rurale, dal Texas all’Oklahoma, proprio in quelle comunità che hanno scelto di seguire la linea no-vax di Kennedy e hanno rifiutato di vaccinare i bambini.
Il ribaltamento della dieta e i consensi
In realtà Kennedy ha usato spesso la sua storia di ex tossicodipendente per portare avanti la sua retorica fuori dai binari tradizionali e raccogliere consensi tra la gente. Ma è lo stesso, per esempio, che ha ammesso di aver sempre fatto vaccinare tutti i suoi figli, nonostante consigli agli altri di non farlo. Tra le sue battaglie, che avevano incontrato anche un certo consenso tra i democratici, c'era quella contro i "cibi spazzatura" e troppo processati, ma poi Kennedy ha promosso la dieta del presidente Donald Trump, che ama mangiare hamburger, patatine fritte, bistecche e bere Diet Coke. Glicemia e colesterolo sono diventati, all’improvviso, amici dell’uomo. Risultato? Il segretario alla Salute ha finito per ribaltare il suo messaggio sulla dieta da seguire: ha promosso il consumo di carne e grassi animali, in un Paese che lo mangia anche a colazione come fosse pane. Anche in questo caso, ha sconvolto il mondo scientifico.
Parassiti cerebrali e orsi in Central Park
E non è stato da meno quando, l’anno scorso, ha ammesso di avere contratto in passato un parassita che gli ha divorato parte del cervello. Gli alti livelli di mercurio, aveva aggiunto, gli hanno provocato annebbiamenti e vuoti di memoria, problemi che in genere potrebbero pregiudicare l’assunzione in qualsiasi incarico federale, compreso quello di postino, ma non per occupare il ruolo di capo della Sanità americana. E quando si è sentito perfettamente lucido non è andata molto meglio: una volta raccolse la carcassa di un orso, ucciso da un automobilista, con l’intenzione di portarselo a casa, metterlo nel congelatore e poi mangiarne la carne. Alla fine, per non perdere un volo, aveva deciso di mollare l’orso per strada, nascondendolo a Central Park.
Balene e altre stranezze
Kennedy ha poi negato di aver mangiato un cane, dopo che un amico aveva condiviso una foto su Vanity Fair in cui si vedeva Kennedy apprestarsi ad addentare un pezzo di carne. Nel 2024 è finito sotto inchiesta per un episodio avvenuto vent’anni prima: Kennedy aveva tagliato la testa alla carcassa di una balena morta spiaggiata e se l’era portata a casa. L’indagine non è ancora conclusa.