Caso Epstein: si dimette la n.1 degli avvocati di Goldman Sachs

AGI - La responsabile legale di Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, lascerà il suo incarico. Lo ha confermato la banca, dopo che l'amicizia con Jeffrey Epstein è stata evidenziata in documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. La banca ha specificato che le dimissioni di Ruemmler, che in precedenza aveva prestato servizio come avvocato di Epstein, saranno effettive dal 30 giugno.
Le ragioni della decisione
In una dichiarazione inviata al Financial Times, l'avvocato ha spiegato le sue dimissioni affermando il suo desiderio di evitare che "l'attenzione mediatica concentrata su di me, a causa della mia precedente posizione di avvocato privato", danneggiasse la banca. L'amministratore delegato del gruppo, David Solomon, ha dichiarato in una nota di rispettare la sua decisione e di ringraziare Ruemmler per "la qualità della sua consulenza legale su questioni importanti per la nostra banca". Kathryn Ruemmler è entrata a far parte di Goldman Sachs nel 2020, provenendo dallo studio legale Latham & Watkins. Il rapporto tra Epstein e Ruemmler era noto fin dalla pubblicazione della prima serie di documenti relativi al caso, diversi mesi fa.