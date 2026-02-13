Sbaglia a puntare sulla lotteria e vince una fortuna

AGI - Chi l'ha detto che l'errore è sempre un fallimento? Per un fortunato cittadino di Avon Lake, una piccola svista al terminale della lotteria si è trasformata nel biglietto per una nuova vita. Una storia incredibile che arriva dall'Ohio e che vede come protagonista un uomo capace di trasformare un "clic" sbagliato in un jackpot da 291.010 dollari.
L'uomo, un volto noto della comunità locale ma che ha preferito mantenere una certa riservatezza, si era recato a giocare i suoi numeri abituali per il concorso Rolling Cash 5. Il suo piano era semplice, acquistare biglietti per sette estrazioni consecutive utilizzando la sua combinazione del cuore. Tuttavia, complice un momento di distrazione o un malinteso con l'interfaccia di gioco, qualcosa è andato storto. Invece di spalmare la giocata su una settimana, l'uomo ha acquistato un solo biglietto con i suoi numeri e ben sei biglietti con numeri selezionati automaticamente dal sistema (i cosiddetti "Quick Pick"), tutti validi per la stessa identica estrazione.
I numeri vincenti inaspettati
Quando sono stati estratti i numeri dell'estrazione del 10 febbraio, la sorpresa è stata totale. Non è stata la sua combinazione storica a regalargli il sogno, bensì una di quelle generata casualmente dal computer a causa del suo errore. I numeri magici, 1-14-20-35-37, erano stampati proprio su uno di quei biglietti "non voluti". Il risultato è stato un premio principale da 291.000 dollari, a cui si sono aggiunti altri 10 dollari grazie a un secondo biglietto che ha centrato tre numeri. "A volte un errore può essere molto vantaggioso", ha dichiarato il vincitore ai funzionari della Ohio Lottery, con il sorriso di chi sa di aver ricevuto una spintarella dal destino.
Le priorità del vincitore: comprare il tempo
Ma cosa si fa con quasi 300.000 dollari piovuti dal cielo? Per il vincitore, le priorità sono chiarissime e toccano corde molto umane. La vincita non servirà per yacht o lussi sfrenati, ma per “comprare il tempo”. L'uomo ha infatti annunciato che smetterà immediatamente di guidare per i servizi di ride-sharing, un lavoro faticoso che lo teneva lontano da casa per molte ore. Grazie al jackpot ha raccontato che potrà finalmente trascorrere più tempo con sua moglie, estinguere il mutuo della casa e coprire le spese mediche familiari. Una storia che ci ricorda come, ogni tanto, la fortuna ami premiare proprio chi sbaglia strada.