Iran, Trump invia una seconda portaerei nel Golfo

AGI - Il Pentagono ha ordinato a un secondo gruppo di portaerei di prepararsi al dispiegamento nella regione del Golfo. Lo riportano diversi media statunitensi, mentre Donald Trump intensifica la pressione sull'Iran affinché ponga fine ai suoi programmi nucleari e missilistici balistici.
Conseguenze "molto traumatiche"
l Presidente ha minacciato l'Iran di conseguenze "molto traumatiche" se non avesse accettato un accordo sul programma nucleare, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso "un certo scetticismo" sulle possibilità di raggiungere un'intesa. "Dobbiamo raggiungere un accordo, altrimenti sarà molto traumatico, molto traumatico", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, aggiungendo di sperare che i negoziati con la Repubblica Islamica si concludano entro un mese.
"Parlerò con loro per tutto il tempo che vorranno", ha aggiunto, indicando che se non si raggiungerà un accordo, passerà alla "fase due", che sarà "molto dura" per gli iraniani. Martedì aveva detto all'agenzia di stampa americana Axios di valutare l'invio di una seconda portaerei in Medio Oriente per prepararsi a un intervento militare in caso di fallimento dei negoziati e secondo la stampa americana, una seconda portaerei si unirebbe alla USS Abraham Lincoln, presente nella regione da gennaio con le sue navi di scorta.
Secondo il New York Times, la Gerald Ford, attualmente dispiegata nei Caraibi, verrà inviata nel Golfo per unirsi alla Abraham Lincoln. "L'equipaggio della nave è stato informato della decisione ieri", riporta il New York Times. Gia' mercoledi', il Wall Street Journal e la Cbs avevano riferito che una seconda portaerei potrebbe essere dispiegata nella regione.
Nel marzo 2025, la Harry Truman e la Carl Vinson erano state entrambe dispiegate nel Golfo per combattere i ribelli Houthi, sostenuti dallo Yemen.