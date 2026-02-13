Hello Kitty cambia firma, dopo 40 anni lascia la disegnatrice

AGI - La stravagante stilista dietro Hello Kitty, il simpatico personaggio giapponese diventato un mega-brand globale, si dimette dopo oltre 40 anni di responsabilità nel design del suo look. Yuko Yamaguchi è responsabile dal 1980 del design di Kitty, che ufficialmente non è un gatto ma una bambina londinese, supervisionando la sua ascesa a simbolo del soft power giapponese "kawaii" (carino). Ma ora Yamaguchi, che spesso indossava abiti in stile Kitty in pubblico e raccoglieva i capelli in chignon, ha "passato il testimone alla prossima generazione", come ha dichiarato Sanrio, l'azienda che ha creato il personaggio. La nuova stilista "Aya" – uno pseudonimo – inizierà entro la fine del 2026.
Yamaguchi "ha ascoltato le voci dei fan, ha collaborato attivamente con artisti e designer giapponesi e stranieri e ha trasformato Hello Kitty in un personaggio amato da tutti", dice Sanrio, ringraziandola per il suo lavoro.
Origini e successo commerciale
Hello Kitty è nata come illustrazione su un portamonete in vinile. Da allora è apparsa su decine di migliaia di prodotti, dalle borse alle pentole per il riso, e ha stretto collaborazioni redditizie con Adidas, Balenciaga e altri marchi di punta.
Espansione del fenomeno
Il fenomeno non accenna a rallentare, con un film della Warner Bros. in cantiere e un nuovo parco a tema che aprirà il prossimo anno sull'isola tropicale cinese di Hainan.
La storia di Kitty White
A differenza di altre esportazioni culturali giapponesi come Pokemon o Dragon Ball, la narrazione attorno al personaggio, il cui nome completo è Kitty White, è minima. Ha una sorella gemella, Mimmy, un fidanzato di nome Dear Daniel e un gatto domestico. Adora la torta di mele della madre e sogna di diventare una pianista o una poetessa.