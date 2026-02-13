Single reali, quando l'amore non bussa a corte

AGI - Arriva San Valentino e anche nei corridoi delle case reali europee l’aria non è delle migliori. Cupido sembra fuori forma: tra i rampolli dal sangue blu, ufficialmente scapoli d’oro, l’amore latita. Giovani, ricchi, preparati, affascinanti… eppure single, nonostante la schiera di pretendenti. Chi sono?
In testa c’è Elisabeth del Belgio, futura sovrana del Paese. Ventitré anni, studi a Oxford e poi ad Harvard, mantiene un profilo estremamente riservato. Della sua vita privata si sa pochissimo: nessun fidanzato all’orizzonte e zero spazio ai gossip, proprio come si conviene a una regina in formazione.
Stesso fascino per Catharina-Amalia dei Paesi Bassi, principessa d’Orange e futura regina. Anche lei ha 23 anni e per lungo tempo è stata protetta per ragioni di sicurezza. Dopo un breve periodo all’Università di Amsterdam, è stata costretta a tornare a palazzo a causa di minacce di morte. Di lei si dice che abbia un notevole fiuto politico e una passione per le tiare. Le sue sorelle, Alexia e Ariane, seconda e terza in linea di successione, condividono la stessa riservatezza: e anche per loro nessuna traccia di fidanzati.
Un’altra single d’oro è Ingrid Alexandra di Norvegia, destinata a entrare nella storia come la prima regina regnante del Paese dopo Margherita I di Danimarca, che governò tra il 1388 e il 1412. E non è un caso: il futuro delle monarchie europee è sempre più “rosa”, con ben sei eredi pronte a salire al trono nelle principali casate.
Christian di Danimarca
Ma Cupido non ha colpito solo le ragazze. Tra i principi azzurri senza principessa spicca Christian di Danimarca, ventenne, futuro erede al trono. Ha svolto il servizio militare, gode di un’ottima popolarità e vanta già la statura da sovrano. In passato gli è stata attribuita una relazione con Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie, mai confermata dalla Casa reale.
Tra le più in vista c’è anche Leonor di Spagna, principessa delle Asturie. La primogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz è sempre più al centro della scena pubblica. I tabloid la seguono durante la sua vita all’accademia militare, dove ha intrapreso un percorso di addestramento tra Esercito, Marina e Aeronautica. Dopo gli studi all’UWC Atlantic College del Galles, ha rinunciato allo stipendio previsto per i cadetti dell’Accademia Militare di Saragozza. Con lei, dopo 150 anni, la Spagna tornerà ad avere una monarchia “rosa”.
Forse è solo questione di tempo: tra doveri istituzionali, studi impegnativi e un futuro già scritto nei protocolli di corte, l’amore resta in fondo all’agenda. Ma quando Cupido deciderà di rimettersi in forma, le monarchie europee avranno sicuramente storie da favola tutte da raccontare.