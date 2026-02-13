Il 17 e 18 febbraio a Ginevra i prossimi negoziati Usa-Mosca-Kiev

AGI - Il prossimo round di colloqui russo-statunitense-ucraino si terrà a Ginevra e il consigliere presidenziale Vladimir Medinsky guiderà la delegazione russa, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "Anche il prossimo round di colloqui per la risoluzione del conflitto ucraino si terrà nel formato trilaterale russo-statunitense-ucraino a Ginevra il 17 e 18 febbraio", ha detto Peskov. "Questa volta la delegazione russa sarà guidata dal consigliere presidenziale russo Medinsky".
Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è atterrato a Monaco di Baviera per partecipare all'annuale Conferenza sulla Sicurezza. "Una giornata importante, che porterà a nuovi passi avanti verso la nostra sicurezza condivisa: quella dell'Ucraina e dell'Europa", scrive Zelensky su X, "all'ordine del giorno la prima iniziativa congiunta di produzione di droni ucraino-tedesca, nonche' incontri bilaterali e multilaterali con i partner".
"Abbiamo bisogno di una maggiore produzione congiunta, di una maggiore resilienza, di un maggiore coordinamento ed efficacia della nostra architettura di sicurezza condivisa in Europa", ha aggiunto il leader di Kiev, "la cosa più importante che possiamo realizzare insieme è porre fine alla guerra con una pace dignitosa e creare garanzie di sicurezza affidabili per l'Ucraina e per tutta l'Europa, in modo che nessuno in Europa abbia paura di rimanere senza protezione".