Usa, la Camera approva la risoluzione contro i dazi di Trump al Canada

AGI - Con una votazione di 219 a 211, la Camera del Congresso americano ha approvato di stretta misura un provvedimento che esprime disapprovazione nei confronti dei dazi imposti dal presidente Donald Trump al Canada.
I deputati hanno votato a favore di una risoluzione per porre fine all'uso da parte di Trump di un'emergenza nazionale per imporre misure commerciali punitive sui beni canadesi, inviando il provvedimento al Senato, dove ha buone probabilità di essere approvato.
Veto presidenziale e segnali politici
Ma è improbabile che raccolga un sostegno sufficiente al Congresso per superare il prevedibile veto che Trump metterà al testo. L'approvazione, però, rappresenta un campanello d'allarme per il presidente, visto che la maggioranza repubblicana non appare più compatta sulla sua agenda.