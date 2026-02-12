Ucraina: tutti gli ostacoli alle elezioni in tempo di guerra 

AGI - Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina quasi quattro anni fa, il Cremlino, e più recentemente la Casa Bianca, hanno chiesto a Kiev di indire elezioni nell'ambito di un accordo di pace, ma in tempo di guerra convocare e tenere una consultazione popolare rappresenta una sfida colossale e il Paese dovrebbe superare una serie di ostacoli. Citando fonti anonime, il Financial Times ha riferito che Kiev sta valutando la possibilità di indire le presidenziali entro i prossimi tre mesi. Di seguito gli ostacoli che dovrebbero essere superati per raggiungere questo obiettivo.
La legge marziale
Legge marziale imposta da Kiev quando le Forze russe hanno attraversato il confine nel febbraio 2022 proibisce lo svolgimento delle elezioni. Il presidente Volodymyr Zelensky ha ripetutamente affermato che l'Ucraina potrà indire elezioni una volta firmato un accordo di pace con la Russia, ma ha recentemente manifestato la volontà di anticiparle come parte di un piano statunitense per porre fine alla guerra. L'anno scorso, Kiev ha istituito un gruppo di lavoro, composto da politici e funzionari militari, per analizzare come si potrebbero tenere le elezioni dopo la revoca della legge marziale. "Non voglio che l'Ucraina si trovi in una posizione di debolezza, in modo che nessuno possa usare l'assenza di elezioni come argomento", ha dichiarato Zelensky a dicembre dicendosi favorevole alle elezioni ma sottolineando che qualsiasi accordo che preveda la cessione di territorio a Mosca dovrà essere sottoposto a referendum. Tuttavia, in Ucraina esiste un consenso sul fatto che "né un referendum né le elezioni possono essere tenuti sotto la legge marziale".
Seggi sotto attacco
I funzionari ucraini citano spesso i combattimenti in corso come il principale ostacolo allo svolgimento delle elezioni. Le truppe russe bombardano quotidianamente le città vicine all'estesa linea del fronte. Molti ucraini sono fuggiti all'estero da quando la Russia ha invaso il Paese e milioni di altri vivono sotto l'occupazione russa. Non è chiaro come centinaia di migliaia di soldati possano votare in prima linea, mentre le operazioni di voto ma secondo alcuni esperti violerebbe anche la legge ucraina. Secondo un sondaggio condotto alla fine dello scorso anno dal Kyiv International Institute of Sociology (Kiis), solo il 10% degli ucraini è favorevole allo svolgimento di elezioni prima di un cessate il fuoco.
USA e Russia
Il Cremlino con la sua invasione mirava a deporre Zelensky e il suo governo all'inizio del 2022; ora sostiene che il leader ucraino sia illegittimo poiché il suo mandato quinquennale è scaduto nel 2024 e non ha convocato elezioni. Mosca ha assicurato che potrebbe interrompere i combattimenti se l'Ucraina tenesse le elezioni, ma solo se fosse consentito votare anche agli ucraini che vivono in Russia e nelle aree sotto il suo controllo di Mosca. Dal canto suo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump insiste sul fatto che le elezioni si terranno come parte dell'accordo che sta cercando di mediare. A dicembre, il leader USA ha accusato Kiev di usare i combattimenti in corso come pretesto per evitare le elezioni.
Possibili candidati
Gli analisti sono fiduciosi che Zelensky si assicurerà un secondo mandato, nonostante si sia detto disposto a farsi da parte in caso di un accordo di pace. Il consenso del leader ucraino tra l'opinione pubblica è gradualmente diminuito dall'inizio dell'invasione, quasi quattro anni fa. Secondo un sondaggio della Kiis di fine 2025, circa il 59% degli ucraini si fida dell'ex attore comico e oggi presidente. Un altro sondaggio sulle intenzioni di voto colloca Zelensky testa a testa con il popolare ex capo delle Forze armate, Valery Zaluzhny, da lui licenziato nel 2024, e suggerisce addirittura che potrebbe perdere contro di lui al secondo turno. Il presidente ucraino è stato accusato di aver centralizzato troppo potere durante la guerra con il suo principale consigliere, Andriy Yermak licenziato alla fine del 2025 sulla scia di un vasto scandalo di corruzione. È stato anche accusato di aver emarginato gli oppositori, come Zaluzhny, ora ambasciatore dell'Ucraina nel Regno Unito.