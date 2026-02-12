Heraskevych eroe in patria, Zelensky lo decora

AGI - Motivo di imbarazzo per il Comitato Olimpico Internazionale che lo ha squalificato, lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych,è diventato un eroe in patria. L'atleta escluso dai Giochi ha pagato per la sua determinazione nella richiesta di indossare in gara un casco con i volti di atleti e atlete ucraine uccisi nella guerra seguita all'invasione russa.
Ma il niet di un Cio che da tempo invoca un rientro a pieno titolo degli atleti russi nelle competizioni internazionali ha suscitato un'ondata di indignazione in Ucraina. "Una Vergogna", ha scandito il ministro degli Esteri, Andriy Sybiha.
Il tributo di Zelensky
Della rabbia provocata dalla decisione si è fatto portavoce il presidente Volodymyr Zelenskyy che ha deciso di insignire l'atleta dell'Ordine della Libertà.
"Lo sport non significa dimenticare e il movimento olimpico dovrebbe aiutare a fermare le guerre, non assecondare l'aggressore", ha commentato il Presidente. Quanto accaduto "non ha nulla a che vedere con i principi dell'olimpismo, basati sulla giustizia e sul sostegno alla pace", ha insistito.
"Il casco è segno di rispetto e memoria"
"Ringrazio il nostro atleta per la sua posizione chiara. Il suo casco con i ritratti degli atleti ucraini caduti è un segno di rispetto e di memoria. È un monito al mondo intero su cosa sia l'aggressione russa e quale sia il prezzo della lotta per l'indipendenza. E in questo non c'è alcuna violazione delle regole", ha sottolineato.
"Il coraggio di Vladislav"
Semmai, ha chiarito, "è la Russia che viola costantemente i principi olimpici e sfrutta il periodo delle Olimpiadi per fare la guerra. 660 atleti e allenatori ucraini sono stati uccisi dalla Russia" e dunque mentre "13 russi sono ora in Italia e partecipano alle Olimpiadi" e "sono proprio loro che meritano la squalifica".
Dunque "siamo orgogliosi di Vladislav e del suo gesto. Avere coraggio è più importante che avere medaglie", ha sottolineato Zelensky.
Il sostegno del Comitato olimpico ucraino
L'atleta, 27 anni, ha annunciato ricorso al Tribunale arbitrale dello Sport e avrà il sostegno del Comitato olimpico ucraino. "Tutta l'Ucraina era, è e sarà con lui. Perché quando un atleta si schiera per la verità, l'onore e la memoria sono già una vittoria. Una vittoria per Vladislav. Una vittoria per l'intero paese", ha chiarito il comitato in una nota.