Dopo Parigi anche Berlino chiede le dimissioni di Albanese

AGI - Dopo Parigi, anche Berlino ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati. "Rispetto il sistema di relatori indipendenti delle Nazioni Unite. Tuttavia, Albanese ha fatto numerose osservazioni inappropriate in passato. Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele. La sua posizione è insostenibile", ha scritto su X il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul.
La posizione della Francia
Ieri l'omologo francese, Jean-Noël Barrot, aveva chiesto le dimissioni di Albanese, denunciando le sue "parole oltraggiose su Israele". Un riferimento a un intervento della relatrice speciale a un forum di Al Jazeera tenutosi il 7 febbraio nel quale lei avrebbe detto che lo Stato ebraico è "nemico comune" dell'umanità.
La replica di Albanese
Una versione sconfessata dalla Albanese che su X ha postato il video del discorso pronunciato, sostenendo di aver affermato che "il nemico comune dell'umanità è il sistema che ha reso possibile il genocidio in Palestina, compresi il capitale finanziario che lo finanzia, gli algoritmi che lo oscurano e le armi che lo rendono possibile".
La trascrizione dell'intervento
Dalla trascrizione del suo intervento emerge che ha detto: "Il fatto che, invece di fermare Israele, la maggior parte del mondo lo abbia armato, gli abbia fornito scuse politiche, protezione politica, sostegno economico e finanziario, questa è una sfida. Il fatto che la maggior parte dei media del mondo occidentale abbia amplificato la narrazione pro-apartheid e genocida è una sfida. E allo stesso tempo, qui si cela anche un'opportunità".
"Perché se il diritto internazionale è stato trafitto al cuore, è anche vero che mai prima d'ora la comunità globale ha visto le sfide che tutti noi dobbiamo affrontare. Noi che non controlliamo grandi quantità di capitali finanziari, algoritmi e armi, ora ci rendiamo conto che, come umanità, abbiamo un nemico comune".