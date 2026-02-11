Zelensky prepara le elezioni e il referendum sulla pace

AGI - Volodymyr Zelensky prepara il terreno per chiamare gli elettori ucraini a votare per un nuovo presidente e per un referendum su un eventuale accordo di pace Lo rivela il Financial Times secondo cui tra marzo e aprile il parlamento ucraino introdurrà le modifiche legislative necessarie per consentire lo svolgimento di elezioni sotto la legge marziale.
Il quotidiano finanziario, che cita fonti ucraine e occidentali, aveva precedentemente riferito che l'Ucraina aveva iniziato a pianificare lo svolgimento di elezioni presidenziali insieme a un referendum sull'accordo di pace, in seguito alla richiesta degli Stati Uniti di tenere entrambe le votazioni entro il 15 maggio. "Secondo il programma di lavoro, il parlamento ucraino lavorerà a marzo e aprile per introdurre le modifiche legali necessarie per consentire lo svolgimento delle elezioni in tempo di guerra", si legge sul Financial Times.
Fonti della presidenza, "nessun annuncio sul voto senza siurezza"
Non ci saranno annunci su elezioni in Ucraina senza una vera sicurezza, chiariscono fonti dell'ufficio del presidente ucraino. "Finché non ci sarà sicurezza, non ci saranno annunci", ha spiegato la fonte. E Zelensky "non aveva intenzione di farne", ha assicurato. "Se i russi uccidono persone ogni giorno, come possiamo annunciare o prendere seriamente in considerazione le elezioni nelle prossime settimane?", ha insistito la fonte, "nessuno è contrario alle elezioni, ma deve esserci sicurezza".
Mosca, aspettiamo notizie da fonti primarie
È troppo presto per fare ipotesi sulle notizie di possibili elezioni presidenziali in Ucraina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, come riporta Ria Novosti. "È troppo presto per fare speculazioni al riguardo. Stiamo vedendo queste notizie solo attraverso la stampa e da fonti specifiche. Una fonte ha affermato che i preparativi per le elezioni erano iniziati, ma poi una fonte, sempre dell'amministrazione, dell'ufficio del regime di Kiev, ha affermato che ciò non era vero e ha smentito questa informazione", ha detto Peskov ai giornalisti. Il portavoce ha aggiunto che questi flussi di informazioni devono essere attentamente monitorati, ma "dovremmo comunque fare affidamento sulle fonti primarie". "E finora non ci sono state dichiarazioni del genere da fonti primarie", ha sottolineato.
Tajani, "alle urne solo dopo un accordo di pace"
Volodymyr Zelensky potrà chiamare gli ucraini alle urne solo con un accordo di pace. Lo ha detto Antonio Tajani commentando le indiscrezioni del Financial Times. "Ovvio che, in caso di accordo, Zelensky dovrà sottoporlo al Parlamento e al referendum popolare" ha detto il ministro degli Esteri intervistato da 'Start' per SkyTg24, "Dovrà chiedere il giudizio dei suoi cittadini, ma finché non ci sarà un accordo sarà difficile portare milioni di persone al voto". Secondo Tajani, "l'Europa dovrà parlare nel momento in cui sarà avviata una trattativa con la Russia per essere intelocutrice di una stagione di pace". "Iniziative di singoli Paesi" come quella adottata dalla Francia, ha aggiunto, "non aiutano il rafforzamento dell'Ue che sarà fondamentale per decidere come e quando levare le sanzioni inflitte a Mosca a livello europeo".