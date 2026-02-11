Il neo sindaco di New York vuole una tassa extra per i ricchi

AGI - La richiesta di una tassa per i ricchi per salvare il bilancio della città, alla fine è arrivato. Il sindaco di New York, il socialista democratico Zohran Mamdani, ha chiesto un aumento delle tasse del 2% per i newyorkesi che guadagnano più un milione di dollari all'anno, insieme a un aumento dell'aliquota dell'imposta sulle società che operano nello Stato. Queste due proposte, molto contestate da una parte dei newyorkesi e dagli altri candidati alla carica di sindaco, sono state tra i punti forti della sua campagna elettorale, l'anno scorso.
Il messaggio è stato lanciato durante l'audizione di Mamdani ad Albany, davanti alla commissione del Senato dello Stato di New York per il bilancio 2026. Mamdani ha dichiarato che il disavanzo di bilancio della città è sceso da 12 miliardi di dollari a 7 miliardi, "assumendo un approccio aggressivo sui risparmi senza compromettere i servizi cittadini, incorporando stime aggiornate delle entrate e dei bonus, e utilizzando le riserve dell'anno in corso". Ma tutto questo sforzo non basta. Nonostante la riduzione del deficit, ha ammesso Mamdani, New York è "sull'orlo di un precipizio".
La proposta di Mamdani per una vita dignitosa
"Credo che le persone più ricche e le aziende più redditizie dovrebbero contribuire un po' di più affinché tutti possano vivere una vita dignitosa", ha dichiarato Mamdani, che martedì presenterà il bilancio preliminare della città. "Ecco perché - ha aggiunto - insieme all'aumento dell'imposta sulle società sto chiedendo un aumento del 2% dell'imposta sul reddito personale per i newyorkesi più abbienti".
L'impatto della proposta e l'opposizione della governatrice
Secondo il sindaco, un aumento del 2% dell'aliquota fiscale per i ricchi risolverebbe quasi la metà del deficit di bilancio. In campagna elettorale il socialista aveva proposto di aumentare l'aliquota dell'imposta sulle società di New York dal 7,25% fino all'11,5%. La governatrice democratica di New York, Kathy Hochul, che dovrebbe approvare eventuali aumenti delle tasse, ha sempre dichiarato di essere contraria all'aumento dell'imposizione fiscale.