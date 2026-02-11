Laegreid, il biatleta infedele: le scuse flop sul podio in TV

AGI - Scuse respinte al mittente. L'ex fidanzata del biatleta norvegese Sturla Holm Laegreid ha risposto alla sua pubblica ammenda per averla tradita dicendo che "è difficile perdonare" quello che ha subito. È stato dopo aver vinto il bronzo nella 20 km individuale che Laegreid si è lasciato andare alle confessioni raccontando di aver tradito, dopo appena tre mesi che stavano insieme, "l'amore della mia vita, la persona più bella e gentile del mondo".
La replica dell'ex fidanzata
La donna, che preferisce rimanere anonima, ha scritto al quotidiano norvegese VG: "È difficile perdonare, anche dopo una dichiarazione d'amore davanti al mondo intero. Non ho chiesto di essere messa in questa posizione ed è dura trovarcisi. Ci siamo sentiti e lui sa quali sono i miei sentimenti".
Una carriera di successi oscurata dalle vicende personali
Laegreid è uno dei migliori biatleti al mondo, avendo vinto l'oro nella staffetta a Pechino quattro anni fa e accumulato 14 medaglie ai campionati del mondo. Questa settimana, però, le sue vicende sentimentali hanno oscurato tutto il resto.
Il ringraziamento e il ricordo di Sivert Guttorm Bakken
La sua ex fidanzata ha ringraziato "la mia famiglia e i miei amici che mi hanno abbracciato e sostenuto in questo momento, e tutti gli altri che hanno pensato a me e hanno simpatizzato con me, senza sapere chi fossi". Ha anche sottolineato che ieri era la giornata dedicata a Sivert Guttorm Bakken, la biatleta norvegese scomparsa poco prima di Natale dell'anno scorso.
"È stato commovente vedere come Sivert sia stata coinvolta nella vittoria", ha detto, riferendosi a quando il vincitore della gara, Johan-Olav Botn, ha gridato "Ce l'abbiamo fatta, Sivert!" alle telecamere dopo aver tagliato il traguardo.
Ulteriori scuse e polemiche sulla tempistica
Per completare quella che ha definito "la settimana peggiore della mia vita", Laegreid si è anche attirato una salva di critiche per la tempistica delle sue scuse e non ha potuto fare altro che scusarsi ulteriormente. "Mi scuso sinceramente per aver rivelato questa storia personale in un giorno felice per il biathlon norvegese. Non sono me stesso e non ho le idee chiare" ha detto,
"Le scuse vanno a Johan-Olav, che meritava tutta l'attenzione dopo il suo oro. E vanno alla mia ex ragazza, che è stata messa sotto i riflettori dei media contro la sua volontà. Spero che stia bene. Non posso tornare indietro, ma voglio lasciarmi tutto alle spalle e concentrarmi sulle Olimpiadi. Non farò ulteriori commenti al riguardo".