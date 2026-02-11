La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese
La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: "Offende Israele"
Home>Estero

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: "Offende Israele"

Una dura condanna da Parigi che invita a lasciare l'incarico di relatrice speciale Onu su Territori palestinesi
Cecilia Scaldaferri
1000x1000
francia
di lettura

AGI - La Francia ha esortato Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu su Territori palestinesi, a rassegnare le dimissioni.

ADV

A suscitare la dura reazione di Parigi sono state le "dichiarazioni oltraggiose e riprovevoli" dell'esperta che nei giorni scorsi ha definito Israele nemico comune dell'umanità.

ADV

La condanna della Francia

La Francia condanna senza riserve le "dichiarazioni oltraggiose e riprovevoli" di Francesca Albanese, che prendono di mira non il governo israeliano, le cui politiche possono essere criticate, ma Israele come popolo e come nazione, il che è assolutamente inaccettabile", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Jean-Noël Barrot, in Parlamento.

ADV