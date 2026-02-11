La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese

ADV
AGI - La Francia ha esortato Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu su Territori palestinesi, a rassegnare le dimissioni.
A suscitare la dura reazione di Parigi sono state le "dichiarazioni oltraggiose e riprovevoli" dell'esperta che nei giorni scorsi ha definito Israele nemico comune dell'umanità.
La condanna della Francia
La Francia condanna senza riserve le "dichiarazioni oltraggiose e riprovevoli" di Francesca Albanese, che prendono di mira non il governo israeliano, le cui politiche possono essere criticate, ma Israele come popolo e come nazione, il che è assolutamente inaccettabile", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Jean-Noël Barrot, in Parlamento.
