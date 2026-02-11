Concluso il vertice Trump-Netanyahu alla Casa Bianca. Il tycoon: 'Discusso dei progressi a Gaza'
Si è trattato del settimo incontro tra i due dall'insediamento del presidente degli Stati Uniti
Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu
AGI - Si è concluso l'incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. "È stato molto buono", ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Truth, aggiungendo tuttavia che non c'è stato "nulla di definitivo". "Ho insistito - ha sottolineato il tycoon - che i negoziati con l'Iran continuino per vedere se si può trovare un accordo.

Al centro del colloquio la situazione di Gaza e in generale nella regione mediorientale. "C'è davvero pace", ha affermato Trump.

