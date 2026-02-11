Caos nei cieli di El Paso: voli chiusi per otto ore tra mistero droni e polemiche

AGI - "Un rebus avvolto in un mistero che sta dentro a un enigma": era la Russia secondo Winston Churchill. Oggi la definizione si avvicina a quello che è accaduto ai voli da e per El Paso, città texana sul confine con il Messico. Prima la FAA (l'ente che regola i voli negli Usa) emette un provvedimento di chiusura dei voli su El Paso fino a 5.600 metri. Durata prevista 10 giorni. Ordine revocato otto ore dopo. La chiusura, che sembra aver sorpreso i funzionari statali e locali, è entrata in vigore alle 23:30 ora locale di martedì ed è stata revocata poco prima delle 7:00 di mercoledì. Lo stop riguardava tutti i voli civili, passeggeri e merci, compresi quelli degli elicotteri di soccorso ed era dettato da non meglio precisati "motivi di sicurezza".
Secondo il Wall Street Journal, Sean Duffy, Segretario dei Trasporti, e funzionari della Casa Bianca e del Pentagono hanno affermato che i droni del cartello messicano hanno violato lo spazio aereo statunitense, provocando la chiusura temporanea dello spazio aereo su El Paso. Tuttavia, due persone informate da esponenti dell'amministrazione Trump hanno affermato che la chiusura è stata motivata dall'uso da parte del Dipartimento della Difesa di una nuova tecnologia anti-droni e dalle preoccupazioni sui rischi che questa avrebbe potuto rappresentare per gli altri velivoli nella zona.
Attività di contrasto ai droniIn ogni caso, sembra si tratti di attività di contrasto ai droni ampiamente usati dai narcotrafficanti messicani (circa 27.000 voli entro i 500 metri dal confine nel giro di sei mesi).
Le restrizioni della FAA e la reazione messicanaLe restrizioni della FAA annunciate durante la notte coprivano un raggio di circa 11 miglia (circa 18 chilometri) intorno all'aeroporto internazionale di El Paso, ma escludevano lo spazio aereo messicano. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha sostenuto che la sua amministrazione non aveva informazioni sull'uso dei droni in quella zona di confine negli ultimi giorni. "Scopriremo esattamente cosa ha causato la chiusura", ha dichiarato durante la sua conferenza stampa quotidiana.
La protesta del sindaco di El PasoRenard Johnson, sindaco di El Paso, ha dichiarato in una conferenza stampa che molti funzionari locali non hanno ancora capito perché l'agenzia abbia preso una decisione così drastica e che "la mancanza di comunicazione è inaccettabile". Ha sottolineato che ciò ha provocato una serie di eventi caotici nei dintorni di El Paso, tra cui voli di evacuazione medica costretti a dirottare su Las Cruces, nel Nuovo Messico, una città a circa 72 chilometri a nord-ovest. "Questa decisione inutile ha causato caos e confusione nella comunità di El Paso", ha dichiarato Johnson. Voglio essere molto, molto chiaro: questo non sarebbe mai dovuto accadere. Non si può limitare lo spazio aereo sopra una grande città senza coordinarsi con la città, l'aeroporto, gli ospedali e i leader della comunità.