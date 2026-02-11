Giorgio Armani, in vendita la casa di Manhattan

AGI - Il mercato immobiliare di Manhattan si arricchisce di un pezzo di storia della moda. È finito ufficialmente sul mercato l’appartamento di Giorgio Armani al civico 760 di Madison Avenue, nel cuore pulsante dell’Upper East Side. La richiesta è di 10 milioni di dollari (poco meno di 9,3 milioni di euro) per quella che era considerata la "casa di rappresentanza" del Re della moda italiana.
Nonostante il prestigio della location, lo stilista non ha mai realmente vissuto in questa residenza. Si tratta di un pied-à-terre concepito come estensione del suo universo estetico, situato proprio sopra la storica boutique monomarca e progettato in ogni minimo dettaglio dallo stesso Armani. L'appartamento, che si estende su una superficie di oltre 180 metri quadrati, riflette il rigore e l'eleganza che hanno reso celebre il marchio in tutto il mondo. Situata al sesto piano del complesso Giorgio Armani Residences, la dimora è caratterizzata da soffitti che superano i tre metri di altezza e ampie vetrate che offrono una vista panoramica sullo skyline di New York.
Gli interni vantano finiture di altissimo pregio come parquet in quercia bianca americana che dona calore e luminosità agli ambienti. Due camere da letto padronali e due bagni completi, a cui si aggiunge un bagno di servizio. Un ampio salone di oltre 46 metri quadri a cui si accede tramite un ascensore semiprivato. Uno spazio abitabile attrezzato con elettrodomestici di ultima generazione e piani di lavoro in pietra levigata. Vivere al 760 di Madison Avenue non significa solo possedere un immobile, ma accedere a un club esclusivo. Le spese di mantenimento mensili, che ammontano a circa 6.695 dollari, garantiscono servizi di lusso tra cui una spa privata, una palestra all’avanguardia e una lounge con terrazza panoramica. Il dettaglio che rende l'offerta unica è però la sala da tè Zen, che offre un servizio catering curato direttamente dal ristorante Armani, permettendo ai residenti di gustare le eccellenze del brand senza uscire dal palazzo.
Un'eredità di stile nella grande mela
Questa proprietà rappresenta solo una delle dieci residenze che componevano lo straordinario patrimonio immobiliare dello stilista. Con la sua messa in vendita, scompare un altro tassello privato della vita di un uomo che ha trasformato il "Made in Italy" in un concetto globale di eleganza, lasciando ora a un nuovo proprietario il privilegio di abitare il suo ultimo progetto residenziale nella Grande Mela.