Allarme sicurezza, un aeroporto del Texas chiuso per 10 giorni

AGI - L'aeroporto di El Paso, in Texas, ha ricevuto l'ordine di sospendere tutti i voli per i prossimi 10 giorni. I quotidiani locali e il New York Times parlano di "ragioni di sicurezza speciali" dietro la decisione. Le restrizioni imposte dalla Federal Aviation Administration (FAA) per tutti i voli da e per l'aeroporto di El Paso rimarranno in vigore fino al 20 febbraio, ha dichiarato l'aeroporto.
Spazio di difesa nazionale
"La Federal Aviation Administration (FAA) classifica questo spazio aereo come 'spazio aereo di difesa nazionale'. I piloti che non rispettano la seguente procedura possono essere intercettati, trattenuti e interrogati dalle forze dell'ordine/personale di sicurezza", scrive El Paso Matters, citando quella che sarebbe la diretta della FAA. "Il governo degli Stati Uniti può usare la forza letale contro l'aereo in volo, se si determina che l'aereo rappresenta una minaccia imminente per la sicurezza", si leggeva ancora nell'ordinanza. Nel 2024, oltre quattro milioni di passeggeri hanno utilizzato l'aeroporto.