Moza del Qatar, la sceicca “influencer”

AGI - Moza bint Nasser, la madre dell’attuale Emiro del Qatar, non è solo una figura istituzionale, ma una forza della natura che domina i social e le passerelle globali con la stessa precisione con cui ha ridisegnato il volto del suo Paese.
Recentemente avvistata all’Art Basel Qatar a Doha, la sceicca ha dato una lezione magistrale di "comunicazione non verbale del lusso", presentandosi con pezzi che definire "gioielli" è riduttivo.
I gioielli inestimabili e l'apparizione all'Art Basel
Per la sua visita all’esposizione che celebra il fermento culturale del Qatar, Moza ha scelto la sobrietà assoluta del nero per elevare il bagliore di gemme dal valore quasi inestimabile. Un caftano in seta nera su lupetto, occhiali da sole d'ordinanza e la borsa "it" del momento, la Alaïa Le Teckel Small, un gioiello di pelletteria a forma di bassotto il cui prezzo oscilla tra i 1.900 e i 2.700 dollari. Ma il vero spettacolo era altrove.
Al dito, ha sfoggiato un diamante blu dalle dimensioni monumentali (pietre di caratura simile sono state battute all'asta per cifre che superano i 50 milioni di dollari). Ad accompagnarlo, una creazione che è un manifesto artistico, ovvero la collana "The parting sands of time” realizzata dal visionario designer di Singapore Edmond Chin. Il gioiello utilizza una conchiglia Cowrie che custodisce due cristalli di tanzanite grezza, pronti ad aprirsi per svelare un "fiume" segreto di diamanti e tanzaniti taglio smeraldo.
Il motore della Qatar Foundation e l'impegno sociale
Seconda delle tre mogli di Hamad bin Khalifa Al Thani (Emiro dal 1995 al 2013), Moza è la madre dell'attuale sovrano, Tamim bin Hamad Al Thani. A differenza di altre consorti reali, Moza è il motore dietro la Qatar Foundation, l'organizzazione che ha creato la celebre Education City a Doha, ospitando le migliori università del mondo.
Il suo impegno ha guidato riforme nel sistema sanitario e ha fondato Silatech, iniziativa leader contro la disoccupazione giovanile nel mondo arabo. "È la risposta del mondo arabo ad Ava Gardner", dicono di lei i grandi couturier.
La collezione di gioielli leggendaria: Cartier e perle rare
La collezione di gioielli di Moza è leggendaria. Oltre al già citato diamante blu, i pezzi più iconici sono la collana “Eternity" di Cartier, un capolavoro personalizzato con due enormi diamanti bianchi. Il valore stimato è di oltre 12 milioni di dollari.
Spesso è stata avvistata con pendenti della linea Panthère sempre di Cartier del valore di circa 270.000 dollari. Inoltre, possiede rari esemplari naturali di perle del Golfo montati in collier multi-filo da Mikimoto e Robert Wan. Con oltre 1,5 milioni di follower su Instagram, Moza bint Nasser è diventata una vera icona di stile globale.