Francia: arrestato stupratore di 89 bambini. Le prove in una chiavetta Usb 

AGI - In Francia è finito in manette uno stupratore seriale di 79 anni, sospettato di stupro aggravato e violenza sessuale su 89 minorenni in diversi paesi tra il 1967 e il 2022, nonché dell'omicidio della madre e della zia avvenuto decenni fa. Lo ha riferito il procuratore di Grenoble, Etienne Manteaux, che ha reso noto l'identità del sospettato, Jacques Leveugle, nato nel 1946 ad Annecy e ha lanciato un appello alla ricerca di testimoni. "Questo nome deve essere noto perché l'obiettivo è permettere alle potenziali vittime di farsi avanti", ha spiegato il procuratore in conferenza stampa.
Quest'uomo è stato incriminato e posto in custodia cautelare nel febbraio 2024 per stupro aggravato e violenza sessuale commessi su 89 minorenni nell'arco di 55 anni. Successivamente è stato sottoposto a sorveglianza giudiziaria molto severa, che ha violato, ed è stato quindi nuovamente posto in custodia cautelare nell'aprile 2025, secondo il pubblico ministero.
Le vittime e i luoghi dei reati
Il numero delle vittime è stato stabilito sulla base di documenti raccolti su una chiavetta USB dall'imputato, che descrivevano rapporti sessuali con minorenni di età compresa tra 13 e 17 anni, ha spiegato il procuratore Manteaux. I presunti reati sono stati commessi in Germania, Svizzera, Marocco, Niger, Algeria, Filippine, India, Colombia e Francia, in particolare nel sud-ovest, nonché in Nuova Caledonia, dove lavorava spesso come educatore, ha spiegato il magistrato.
Il modus operandi
"Ha viaggiato in questi diversi paesi e in ognuno dei luoghi in cui si è stabilito per fornire ripetizioni e insegnare, ha incontrato giovani e ha avuto rapporti sessuali con loro", secondo il pubblico ministero di Grenoble.
La scoperta della chiavetta USB
La chiavetta USB su cui il settantenne ha registrato documenti scritti, "memorie", è stata scoperta dal nipote, che "aveva domande sulla vita emotiva e sessuale dello zio", ha aggiunto Manteaux. La chiavetta USB contiene "15 volumi: è una raccolta di materiale molto densa e gli inquirenti esamineranno e leggeranno tutti questi scritti e identificheranno 89 minorenni", ha spiegato.
Perché l'appello ai testimoni
Interrogato sul motivo per cui non aveva rivelato questo caso quando il settantenne è stato formalmente incriminato, Manteaux ha affermato che si trattava di "un caso piuttosto insolito; volevamo prima accertare la veridicità dei fatti". "Pensavamo di poter identificare tutte le vittime internamente", ma "ci siamo resi conto che ci stavamo scontrando con un muro (...) con solo alcuni nomi, nomi di battesimo, risalenti a 40 anni fa", e "non potevamo continuare a cercare all'infinito", ha spiegato. Prima di lanciare un appello per la ricerca di testimoni, "volevamo innanzitutto essere praticamente certi del contenuto delle memorie", e poi "è diventato essenziale consentire alle vittime che non potevano essere identificate e che non sarebbero state ascoltate di farsi avanti", ha aggiunto.
Gli omicidi della madre e della zia
Inoltre, durante le indagini, Jacques Leveugle ha ammesso di aver soffocato la madre malata terminale con un cuscino negli anni '70, e poi la zia 92enne negli anni '90, sempre soffocandola con un cuscino, ha ancora riferito Manteaux.
L'inchiesta separata per gli omicidi
Un'inchiesta separata da quella sugli stupri e le aggressioni sessuali è stata aperta per questi due fatti "anch'essi pienamente riconosciuti e ammessi" dall'imputato, che "legittima le sue azioni ritenendo che vorrebbe che gli venisse fatta la stessa cosa se si trovasse in questa situazione di fine vita", ha spiegato ulteriormente il magistrato.