Mosca conferma contatti con la Francia, 'unico canale in Europa'

AGI - "I contatti" tra Mosca e Parigi "ci sono stati possiamo confermarlo, e ciò aiuterà a stabilire rapidamente un dialogo al massimo livello". Lo dice il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov riferendosi alle parole del presidente francese, Emmanuel Macron secondo cui Parigi ha ripristinato i contatti tecnici con Mosca.
A parte Parigi, nessun'altra capitale europea ha ancora proposto iniziative per riprendere il dialogo con la Russia, ha aggiunto Peskov. "Per quanto riguarda le altre capitali europee, finora non ci sono state iniziative simili", ha detto Peskov ai giornalisti, rispondendo alla domanda se altri paesi europei avessero seguito l'esempio della Francia.
Nessuna data per il prossimo round negoziale sull'Ucraina
Peskov ha riferito che non è stata ancora fissata una data per il prossimo round di colloqui sull'Ucraina, ma ha insistito sul fatto che i negoziati probabilmente si svolgeranno presto. "Non ci sono ancora date specifiche, ma speriamo comunque che avvenga presto", ha detto Peskov.