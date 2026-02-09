Super Bowl: i Seahawks travolgono i Patriots, show di Bad Bunny. Trump: "Lo spettacolo più brutto di sempre"

AGI - I Seattle Seahawks hanno travolto i New England Patriots 29-13 e hanno conquistato il Super Bowl, il titolo di campioni di football americano. Decisiva la grande difesa dei favoriti, che hanno tenuto a lungo a zero i Patriots. Solo nell'ultimo quarto, con Seattle avanti 12-0, la partita è diventata elettrica con una serie di touch down. Per il secondo anno consecutivo la squadra sostenuta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è uscita sconfitta. L'anno scorso era toccato ai Kansas Chiefs, battuti dai Philadelphia Eagles e sostenuti dal tycoon che stavolta ha preferito non essere presente alla partita, che si è disputata a Santa Clara, in California.
Nella grande notte del football protagonista anche il cantante portoricano Bad Bunny, considerato un artista simbolo anti-trumpiano e protagonista di uno show memorabile, che ha fatto ballare tutto lo stadio californiano.
Trump, lo spettacolo più brutto di sempre
"Lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl è assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre!". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth.
Trump ha criticato Bad Bunny dicendo che nessuno ha capito una parola dell'artista portoricano. "Nessuno capisce una parola di quello che dice quest'uomo, e i balli sono disgustosi, soprattutto per i bambini che guardano da tutti gli Stati Uniti e dal resto del mondo"
Lo show di Bad Bunny, Lady Gaga e Ricky Martin
Bad Bunny ha dato il via allo spettacolo dell'intervallo con la sua hit "Titi' me pregunto'", vestito di bianco, con i guanti e con un pallone da calcio in mano. L'artista portoricano è stato headliner dello spettacolo dell'intervallo di questo storico Super Bowl, diventando il primo artista a eseguire una scaletta
Lady Gaga e Ricky Martin hanno fatto un'apparizione a sorpresa durante lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl LX, con Bad Bunny come headliner. Indossando un abito blu, Gaga ha eseguito una versione merengue di "Die With A Smile" e ha ballato con Bad Bunny sulle note di "Baile Inolviable".
Martin, nel frattempo, è apparso seduto su una delle sedie bianche presenti sulla copertina del suo album "DtMf", interamente in spagnolo.