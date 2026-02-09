Takaichi, una Lady di ferro alla guida del Giappone

AGI - Sanae Takaichi Quattro mesi dopo essere diventata la prima donna a guidare un governo in Giappone, la premier in carica vince nettamente le elezioni e consolida la sua leadership. Takaichi, 64 anni, convinta conservatrice e ammiratrice di Margaret Thatcher, è un falco in materia di difesa, di sicurezza economica e di immigrazione.
Ha ereditato un Partito Liberal Democratico in difficoltà, disertato in massa dagli elettori a causa dell'inflazione, dello scandalo dei fondi neri e dell'avvento del partito populista e anti-immigrazione Sanseito. A novembre ha lasciato intendere che Tokyo potrebbe intervenire militarmente se la Cina lanciasse un attacco a Taiwan, l'isola autonoma che Pechino rivendica come parte del suo territorio. In qualità di ex ministro della sicurezza economica, la premier era già stata una fervente critica di Pechino e del suo rafforzamento militare nell'area Asia-Pacifico. Ha sostenuto Taiwan, affermando durante una visita ad aprile che era "cruciale" rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza tra Taipei e Tokyo.
Controversie e immagine pubblica di Takaichi
È stata anche una visitatrice abituale del Santuario Yasukuni, che onora i criminali di guerra ed è considerato dalle nazioni asiatiche un simbolo del passato militarista del Giappone. Ex batterista in una band heavy metal universitaria, il mese scorso ha suonato due canzoni K-pop durante una sessione con il presidente sudcoreano Lee Jae Myung. Il filmato ufficiale di una Takaichi sorridente che suona energicamente la batteria con Lee ha suscitato ampi elogi online, con alcuni così sorpresi da chiedersi se il video fosse stato generato dall'intelligenza artificiale.
Stile politico e posizioni sul genere
Riprendendo il copione del suo mentore, l'ex primo ministro assassinato Shinzo Abe, non ha perso tempo dopo l'insediamento a corteggiare Trump, ricoprendolo di elogi e regali, da una sacca da golf e un putter a carne di manzo americana. Pur dichiarando il defunto primo ministro britannico Thatcher come suo idolo politico, finora ha mostrato pochi segni di voler sfruttare il suo genere per ottenere consensi. Le opinioni di Takaichi sul genere la collocano infatti alla destra di un Partito Liberal Democratico già conservatore. Si oppone alla revisione di una legge del XIX secolo che impone alle coppie sposate di condividere lo stesso cognome, una regola che porta in modo schiacciante le donne a prendere il cognome del marito. È stata sposata due volte con lo stesso uomo, un ex parlamentare.
Politica economica e abenomics
Sul piano economico Takaichi sostiene un allentamento monetario aggressivo e una spesa fiscale elevata, riecheggiando l'"Abenomics" del suo mentore che, se attuata di nuovo, potrebbe scuotere i mercati.