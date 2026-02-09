Epstein: William e Kate sono "profondamente preoccupati" dai file 

AGI - Lo scandalo Epstein non accenna a spegnersi in Gran Bretagna. Anzi. Oggi a prendere posizione pubblicamente sono stati il principe William e la moglie Kate, dopo le ultime rivelazioni sui rapporti tra il finanziere e lo zio dell'erede al trono, Andrea Mountbatten-Windsor.
"Possiamo confermare che il principe e la principessa di Galles sono profondamente preoccupati per le continue rivelazioni", si legge in un comunicato del palazzo reale. "I loro pensieri vanno tutti alle vittime", si spiega ancora.
La prima dichiarazione pubblica
È la prima dichiarazione pubblica dell'erede al trono e di sua moglie sullo scandalo dalla pubblicazione degli ultimi file, oltre una settimana fa. I nuovi documenti hanno gettato ulteriore luce sugli stretti legami di Andrea con Epstein e la dichiarazione pubblica di oggi potrebbe avere lo scopo di togliere un po' di pressione da re Carlo III.
Secondo documenti divulgati dai media britannici, Andrea avrebbe passato a Epstein rapporti riservati mentre lavorava come inviato commerciale britannico più di dieci anni fa.